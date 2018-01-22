На пожаре в Шосткинском районе погибло 2 человека

По информации начальника 2-го государственного пожарно-спасательного отряда Владимира Печеного, в 12.40 огонь был ликвидирован. В результате пожара погибло 2 человека: хозяин дома 1982 года рождения и его знакомый 1987 г. р.
В доме сгорел пол на площади 8 кв. м и некоторые личные вещи.
Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
Владимир Печеный сообщил, что с начала года на пожарах в Шостке и районе погибло 5 человек, пишет Шостка.info.
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