На пожаре в Шосткинском районе погибло 2 человека

По информации начальника 2-го государственного пожарно-спасательного отряда Владимира Печеного, в 12.40 огонь был ликвидирован. В результате пожара погибло 2 человека: хозяин дома 1982 года рождения и его знакомый 1987 г. р.

В доме сгорел пол на площади 8 кв. м и некоторые личные вещи.

Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Владимир Печеный сообщил, что с начала года на пожарах в Шостке и районе погибло 5 человек, пишет Шостка.info.