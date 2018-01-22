В Сумах под Заречным судом митингуют родственники и близкие сбитой на Роменской девушки (видео) Под зданием Заречного районного суда родственники и близкие 16-летней девушки, которую сбили на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Роменской, проводят митинг-обращение к суду с просьбой рассмотреть безотлагательно ходатайство прокуратуры.

Участников митинга около 200 человек. Среди них присутствуют дети, которые тренировались с девочкой, а также два свидетеля, которые оказывали первую медицинскую помощь, пишет UA:СУМИ.

Водитель - 25-летний подозреваемый - директор предприятия сумской исправительной колонии № 116. По состоянию на 11:00 подозреваемого еще не доставили в зал суда.

По сообщению пресс-секретаря прокуратуры Сумской области Натальи Науменко, водителю уже вручено уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Напомним, авария произошла 9 февраля около 8 утра. В результате аварии девушка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытую травму грудной клетки и живота, находится в коме. Полиция ищет свидетелей этой аварии 9 февраля на улице Роменской.