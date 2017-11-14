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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:21242

В Сумах иорданец ездил с поддельными правами

Сумские патрульные обнаружили водителя, который предоставил для проверки два водительских удостоверения с признаками подделки.

12 февраля, около 22.00, за нарушение ПДД на улице Герасима Кондратьева экипаж патрульных остановил автомобиль Mercedes-Benz иностранной регистрации. За рулем находился 23-летний гражданин Иордании. Для проверки мужчина предоставил водительское удостоверение, которое сразу вызвало подозрение у полицейских, ведь оно имело признаки подделки. Документ не отвечал образцам бланочной продукции, не имел никаких голограмм и, вероятнее всего, вообще был распечатан на обычном принтере, а потом просто заламинирован.

Когда полицейские сообщили водителю об обоснованных подозрениях считать, что водительское удостоверение, которое он предоставил для проверки, имеет признаки подделки, гражданин, не растерявшись, достал другое и со словами «А посмотрите вот это» предъявил его для проверки.

Водительские права были идентичны между собой, и отличались только серийным номером и датой выдачи на один год. Историю появления указанных документов мужчина объяснить не смог.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Сейчас все обстоятельства выясняют следователи.

Право Подделка документов
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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