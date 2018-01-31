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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:143

Роменские спасатели проводят в Авдеевке восстановительные работы

Спасатели Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС (Ромны) и Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области продолжают проводить восстановительные работы в жилых домах и помогать населению ликвидировать последствия артиллерийских обстрелов в городе Авдеевка Донецкой области.

13 февраля спасатели проводили восстановительные работы в частных жилых домах на ул. Нахимова, Коксохимиков и Некрасова. Всего было установлено 230 листов шифера, 18,67 кв. м оцинкованного железа, 12 м погонных доски и 4 м погонных бруса. Также, спасатели демонтировали 230 листов шифера.

С начала проведения работ бойцы ГСЧС завершили восстановительные работы в 270 адресам.

Общество Авдеевка Спасатели
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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