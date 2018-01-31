Роменские спасатели проводят в Авдеевке восстановительные работы

13 февраля спасатели проводили восстановительные работы в частных жилых домах на ул. Нахимова, Коксохимиков и Некрасова. Всего было установлено 230 листов шифера, 18,67 кв. м оцинкованного железа, 12 м погонных доски и 4 м погонных бруса. Также, спасатели демонтировали 230 листов шифера.
С начала проведения работ бойцы ГСЧС завершили восстановительные работы в 270 адресам.
За ночь спасатели Сумщині успели отбуксировали два легковых автомобиля....
9 февраля в 17:36 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи....
5 февраля в 17:03 в Службу спасения «101» от сотрудников полиции поступила информация о необходимости оказания помощи....
1 февраля в 17:48 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи....
30 января в 22:05 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи....