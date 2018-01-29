Помогут ли сумским чиновникам антикоррупционные учения? Должностные лица городского совета прошли очередное антикоррупционное обучение.

В целях совершенствования организации работы и повышения профессиональной квалификации должностных лиц в четверг, 15 февраля, в городском совете провели очередные учения для работников по вопросам предотвращения и выявления коррупции.

В тот день занятия проводили по теме «Финансовый контроль прохождения публичной службы. Электронное декларирование доходов должностных лиц местного самоуправления». Участие в обучении приняли руководство и представители исполнительного комитета и структурных подразделений городского совета.

Обучение проводили начальник сектора противодействия коррупции управления защиты экономики в Сумской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Евгений Мартыненко и главный специалист сектора по вопросам предотвращения и выявления коррупции аппарата Сумской областной государственной администрации Елена Колодченко.

Главное внимание слушателей обратили на применении отдельных положений Закона Украины «О предотвращении коррупции» относительно мер финансового контроля. Поэтому присутствующие ознакомились со следующими вопросами: административно-правовые меры противодействия коррупции; ответственность за коррупционные правонарушения; предотвращение и урегулирование конфликта интересов на государственной службе; правовые аспекты защиты лица в случае возникновения коррупционных правонарушений.

Также специалисты обсудили с чиновниками актуальные вопросы электронного декларирования лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, останавливались на типах декларации и информации, которую необходимо указывать в ней.

Во время учебы проходил активное обсуждение, ведь возникало немало вопросов, на которые были предоставлены исчерпывающие ответы.