Юные сумчанки отличились на чемпионате Украины по дзюдо

Среди девушек до 18 лет в весе до 48 кг роменчанка Валерия Ващенко завеовала «серебро», а сумчанка Маргарита Выпирайло – «бронзу».
Пятое место в весовой категории до 40 кг заняла ахтырчанка Ярина Федорченко.
В общекомандном зачете команда Сумщины заняла 8-ое место.
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