«Сумчанка» выиграла чемпионат Украины по индорхоккею

В турнире принимали участие шесть команд, четыре из которых из Сум. Логичнее было бы проводить чемпионат в Сумах, однако Федерация решила по-другому.
18.02
11.00 ХК «Колос» г. Борисполь - ОДЮСШ-КСД г. Сумы 3:7
12.00 Сборная команда г. Полтава - «Динамо» г. Сумы 4:4
13.00 «Динамо-Сумчанка» г. Сумы - ХК «Колос» г. Борисполь 9:0
14.00 МСК «Сумчанка» г. Сумы - ОДЮСШ-КСД г. Сумы 12:2
15.00 «Динамо» г. Сумы - «Динамо-Сумчанка» г. Сумы 1:5
16.00 МСК «Сумчанка» г. Сумы - Сборная команда г. Полтава 8:1
19.02
10.00 ХК «Колос» г. Борисполь - МСК «Сумчанка» г. Сумы 1:9
11.00 «Динамо-Сумчанка» г. Сумы - Сборная команда г. Полтава 8:2
12.00 «Динамо» г. Сумы - ОДЮСШ-КСД г. Сумы 3:6
13.00 ХК «Колос» г. Борисполь - Сборная команда г. Полтава 3:9
14.00 МСК «Сумчанка» г. Сумы - «Динамо» г. Сумы 5:3
15.00 ОДЮСШ-КСД г. Сумы - «Динамо-Сумчанка» г. Сумы 3:5
20.02
10.00 ОДЮСШ-КСД г. Сумы - Сборная команда г. Полтава 2:6
11.00 ХК «Колос» г. Борисполь - «Динамо» г. Сумы 3:3
12.00 МСК «Сумчанка» г. Сумы - «Динамо-Сумчанка» г. Сумы 5:4
По итогам трех туров «Сумчанка» набрала 60 очков, второе место – у «Динамо-Сумчанки» - 49, у полтавчанок – 37, у «ОДЮСШ-КСД» - 30, у «Динамо» - 28, у «Колоса» - 17.
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