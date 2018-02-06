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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:26211

«Сумчанка» выиграла чемпионат Украины по индорхоккею

18-20 февраля в Борисполе проходил третий тур чемпионата Украины по индорхоккею среди женских команд.

В турнире принимали участие шесть команд, четыре из которых из Сум. Логичнее было бы проводить чемпионат в Сумах, однако Федерация решила по-другому.

18.02

11.00 ХК «Колос» г. Борисполь - ОДЮСШ-КСД г. Сумы 3:7

12.00 Сборная команда г. Полтава - «Динамо» г. Сумы 4:4

13.00 «Динамо-Сумчанка» г. Сумы - ХК «Колос» г. Борисполь 9:0

14.00 МСК «Сумчанка» г. Сумы - ОДЮСШ-КСД г. Сумы 12:2

15.00 «Динамо» г. Сумы - «Динамо-Сумчанка» г. Сумы 1:5

16.00 МСК «Сумчанка» г. Сумы - Сборная команда г. Полтава 8:1

19.02

10.00 ХК «Колос» г. Борисполь - МСК «Сумчанка» г. Сумы 1:9

11.00 «Динамо-Сумчанка» г. Сумы - Сборная команда г. Полтава 8:2

12.00 «Динамо» г. Сумы - ОДЮСШ-КСД г. Сумы 3:6

13.00 ХК «Колос» г. Борисполь - Сборная команда г. Полтава 3:9

14.00 МСК «Сумчанка» г. Сумы - «Динамо» г. Сумы 5:3

15.00 ОДЮСШ-КСД г. Сумы - «Динамо-Сумчанка» г. Сумы 3:5

20.02

10.00 ОДЮСШ-КСД г. Сумы - Сборная команда г. Полтава 2:6

11.00 ХК «Колос» г. Борисполь - «Динамо» г. Сумы 3:3

12.00 МСК «Сумчанка» г. Сумы - «Динамо-Сумчанка» г. Сумы 5:4

По итогам трех туров «Сумчанка» набрала 60 очков, второе место – у «Динамо-Сумчанки» - 49, у полтавчанок – 37, у «ОДЮСШ-КСД» - 30, у «Динамо» - 28, у «Колоса» - 17.

Спорт «Сумчанка» Индорхоккей
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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