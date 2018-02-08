Сумчане просят изменить маршрут автобуса-двойника

«Для более широкого охвата и удобства перемещения населения 12 микрорайона и обратно предлагаю изменить движения автобуса №65 по маршруту:
Героев Крут - Эпицентр – ж/д вокзал - Сумское НПО - Курский проспект - Госпиталь для ветеранов - Авторынок - Автовокзал - Макдональдс - Мануфактура - Лавина - АТБ Берёзка - Героев Крут. И добавить движение маршрута № 65а в обратном направлении», - пишет автор петиции Критский Сергей Игоревич.
Дата начала сбора подписей: 22 февраля 2018. До конца сбора подписей осталось 44 дня.
Подписать петицию можно здесь.
Напомним, маршрут автобуса № 65 на 80% дублирует маршрут троллейбса № 5 (Героев Крут - Роменская).
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