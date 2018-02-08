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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:17113

Сумчане просят изменить маршрут автобуса-двойника

На сайте онлайн-петиций появилось обращение «Изменение маршрута движения автобуса №65».

«Для более широкого охвата и удобства перемещения населения 12 микрорайона и обратно предлагаю изменить движения автобуса №65 по маршруту:

Героев Крут - Эпицентр – ж/д вокзал - Сумское НПО - Курский проспект - Госпиталь для ветеранов - Авторынок - Автовокзал - Макдональдс - Мануфактура - Лавина - АТБ Берёзка - Героев Крут. И добавить движение маршрута № 65а в обратном направлении», - пишет автор петиции Критский Сергей Игоревич.

Дата начала сбора подписей: 22 февраля 2018. До конца сбора подписей осталось 44 дня.

Подписать петицию можно здесь.

Напомним, маршрут автобуса № 65 на 80% дублирует маршрут троллейбса № 5 (Героев Крут - Роменская).

Общество Автобусы Петиция
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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