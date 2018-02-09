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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:48140

Пограничники обнаружили в поезде груз кедрового масла

В пункте контроля для железнодорожного сообщения «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили груз кедрового масла.

В ходе проверки одного из вагонов поезда сообщением «Москва - Львов» общая обзорная группа под столом пассажирского купе обнаружила 3 коробки с кедровым маслом «Масло сибирского кедра» общим количеством 18 бутылок, емкостью 250 мл каждая.

Пыталась переместить через границу товар без соответствующего декларирования пассажир этого поезда, 40-летняя гражданка Украины.

Сейчас обнаруженный товар изъят. На правонарушительницу составлены соответствующие административные материалы.

Право Граница контрабанда Пограничники

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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