Пограничники обнаружили в поезде груз кедрового масла В пункте контроля для железнодорожного сообщения «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили груз кедрового масла.

В ходе проверки одного из вагонов поезда сообщением «Москва - Львов» общая обзорная группа под столом пассажирского купе обнаружила 3 коробки с кедровым маслом «Масло сибирского кедра» общим количеством 18 бутылок, емкостью 250 мл каждая.

Пыталась переместить через границу товар без соответствующего декларирования пассажир этого поезда, 40-летняя гражданка Украины.

Сейчас обнаруженный товар изъят. На правонарушительницу составлены соответствующие административные материалы.