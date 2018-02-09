Пограничники обнаружили в поезде груз кедрового масла

В ходе проверки одного из вагонов поезда сообщением «Москва - Львов» общая обзорная группа под столом пассажирского купе обнаружила 3 коробки с кедровым маслом «Масло сибирского кедра» общим количеством 18 бутылок, емкостью 250 мл каждая.
Пыталась переместить через границу товар без соответствующего декларирования пассажир этого поезда, 40-летняя гражданка Украины.
Сейчас обнаруженный товар изъят. На правонарушительницу составлены соответствующие административные материалы.
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