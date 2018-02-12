На Сумщине дорожники пытаются справиться со снегом

Работники дорожных организаций Сумщины активно ведут работы по зимнему содержанию автодорог области. Снежить начало еще с вечера 27 февраля, ситуацию осложняли порывы ветра. В течение минувшей ночи во время метели выпало местами до 20 см снега.
Для очистки дорог государственного значения было задействовано 77 спецмеханизмов, в том числе 7 бульдозеров и автогрейдеров. Работы вели 96 работников. Для обработки дорог противогололедными материалами было использовано 116 тонн песчано-солевой смеси. Утром состояние покрытия местами заснеженное, однако проезд по дорогам государственного значения обеспечен, ограничений в движении нет. Дорожники продолжают работать над ликвидацией последствий метели и настойчиво советуют водителям воздержаться от поездок на это время.
По информации Украинского гидрометеорологического центра 28 февраля на дорогах гололедица, в южной, восточной части и большинстве центральных областей порывы ветра 15-20 м/с; ночью в Сумской, Полтавской и Харьковской областях, днем в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях местами сильный снег, метели.
В Сумах коммунальщики ликвидируют последствия непогоды, которая сковала город накануне....
В связи с ожиданием осложнения погодных условий, коммунальное предприятие «Дорремстрой» обращается к сумчанам с просьбой не оставлять автомобили вдоль проезжей...
Директор департамента инфраструктуры Григория Яременко заявил, что нареканий на уборку тротуаров нет....
На странице мэра Сум Александра Лысенко в Фейсбуке появилось сообщение о том, что на 14.00 планируется выезд в город максимального...
По информации отдела «Служба 15-80», для ликвидации последствий снегопада задействовано 115 единиц техники и почти 3000 человек....