На Сумщине дорожники пытаются справиться со снегом По информации Службы автомобильных дорог в Сумской области, проезд по дорогам государственного значения обеспечен.

Работники дорожных организаций Сумщины активно ведут работы по зимнему содержанию автодорог области. Снежить начало еще с вечера 27 февраля, ситуацию осложняли порывы ветра. В течение минувшей ночи во время метели выпало местами до 20 см снега.

Для очистки дорог государственного значения было задействовано 77 спецмеханизмов, в том числе 7 бульдозеров и автогрейдеров. Работы вели 96 работников. Для обработки дорог противогололедными материалами было использовано 116 тонн песчано-солевой смеси. Утром состояние покрытия местами заснеженное, однако проезд по дорогам государственного значения обеспечен, ограничений в движении нет. Дорожники продолжают работать над ликвидацией последствий метели и настойчиво советуют водителям воздержаться от поездок на это время.

По информации Украинского гидрометеорологического центра 28 февраля на дорогах гололедица, в южной, восточной части и большинстве центральных областей порывы ветра 15-20 м/с; ночью в Сумской, Полтавской и Харьковской областях, днем в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях местами сильный снег, метели.