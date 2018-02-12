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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 13:15182

На Сумщине дорожники пытаются справиться со снегом

По информации Службы автомобильных дорог в Сумской области, проезд по дорогам государственного значения обеспечен.

Работники дорожных организаций Сумщины активно ведут работы по зимнему содержанию автодорог области. Снежить начало еще с вечера 27 февраля, ситуацию осложняли порывы ветра. В течение минувшей ночи во время метели выпало местами до 20 см снега.

Для очистки дорог государственного значения было задействовано 77 спецмеханизмов, в том числе 7 бульдозеров и автогрейдеров. Работы вели 96 работников. Для обработки дорог противогололедными материалами было использовано 116 тонн песчано-солевой смеси. Утром состояние покрытия местами заснеженное, однако проезд по дорогам государственного значения обеспечен, ограничений в движении нет. Дорожники продолжают работать над ликвидацией последствий метели и настойчиво советуют водителям воздержаться от поездок на это время.

По информации Украинского гидрометеорологического центра 28 февраля на дорогах гололедица, в южной, восточной части и большинстве центральных областей порывы ветра 15-20 м/с; ночью в Сумской, Полтавской и Харьковской областях, днем в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях местами сильный снег, метели.

Общество Дороги Служба автомобильных дорог Уборка снега

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