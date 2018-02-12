В последний день юниорского чемпионата мира наши биатлонисты без медалей 4 марта в эстонском Отепяя прошли сразу четыре гонки преследования у юниоров, юниорок, юношей и девушек.

В гонке преследования среди девушек, открывавшей воскресную программу последнего дня юниорского чемпионата мира, лишь одна из украинских спортсменок сумела улучшить свою позицию в сравнении со спринтом, пишет сайт Федерации биатлона Украины.

Уроженка Сум Любовь Кипяченкова допустила ошибки только на одном огневом рубеже, однако на первой стойке она оставила незакрытыми сразу четыре мишени. Тем не менее, неплохая скорость на дистанции позволила Любе добиться прогресса в 19 позиций, поднявшись с 50-го места на 31-е.

Однако выше других наших девушек, как и двумя днями ранее, финишировала Кристина Дмитренко, которая с тремя промахами закончила персьют девятой. У сумчанки Екатерины Свинаренко – 22-я позиция при четырех кругах штрафа, всего на одну строчку ниже результата в спринте.

Преследование. Девушки

1. Анастасия Гореева (0+0+1+2) 24:24,0

2. Франциска Пфнюр (0+1+0+0) +17,5

3. Эми Басерга (0+0+1+1) +29,0

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9. Кристина Дмитренко (1+2+0+0) +1:32,5

22. Екатерина Свинаренко (1+1+1+1) +3:38,6

31. Любовь Кипяченкова (0+0+4+0) +4:39,4

В гонке преследования юниорского чемпионата мира в Отепяя среди юношей юношей лучшим из украинцев стал сумчанин Евгений Ивченко, который сумел подняться на 21-е место с 26-го, даже несмотря на шесть кругов штрафа по ходу гонки!

Стоит отметить, что стрельба у ребят вообще была менее качественной, и на этом фоне три промаха Владислава Романчича выглядят очень хорошим результатом. Правда, со скоростью у Влада сегодня не сложилось, и на финише он был 25-м после старта с 16-й позиции. Еще двое наших ребят, Максим Заровный и Николай Ничипоренко, финишировали рядом на 53-м и 54-м местах.

Преследование. Юноши

1. Андрей Виухин (1+1+1+1) 29:31,2

2. Михаил Первушин (1+0+2+1) +16,8

3. Алексей Огорелков (0+0+0+2) +1:12,1

...

21. Евгений Ивченко (2+1+2+1) +4:10,0

25. Владислав Романчич (0+2+0+1) +4:26,6

53. Максим Заровный (0+1+2+3) +7:29,4

54. Николай Ничипоренко (3+2+2+1) +7:54,6

Соревнование двух юных "ракет", Камилы Жук и Маркеты Давидовой, продолжилось в гонке преследования среди юниорок.

Продемонстрировав более качественную стрельбу (четыре промаха против шести у основной соперницы), победительницей стала чешка Давидова, не позволившая своей польской коллеге стать абсолютной чемпионкой Отепяя. На финише Жук отстала на 28 секунд.

В распределение наград чуть было не вмешалась словенка Урска Пойе, которая в сложных погодных условиях уникально, всего с одним промахом, отработала на огневых рубежах. На дистанцию последнего круга она вышла в восьми секундах от Давидовой и на 20 секунд впереди француженки Миртиль Бег. Но удержать бронзовую позицию не сумела – Бег взяла вторую медаль чемпионата подряд.

Отличную гонку провела лучшая из украинок глуховчанка Анна Кривонос. И в этом случае залогом прорыва с 27-й на 14-ю позицию стала качественная стрельба – Аня лишь дважды уходила на штрафные круги.

А вот Валерия Дмитренко в финишном протоколе курсировала в обратном направлении: промахнувшись пять раз, она опустилась на 27-е место с 13-го стартового. Еще у двух наших девушек значительных перемещений в течение гонки не наблюдалось: Анна Коваленко финишировала 44-й, Оксана Сигети – 46-й.

Преследование. Юниорки

1. Маркета Давидова (1+0+2+1) 32:52,6

2. Камила Жук (1+2+3+0) +28,1

3. Миртиль Бег (0+1+1+1) +53,8

...

14. Анна Кривонос (1+0+1+0) +4:08,3

27. Валерия Дмитренко (1+4+0+0) +5:48,7

44. Анна Коваленко (0+0+3+2) +8:37,6

46. Оксана Сигети (0+2+3+2) +8:53,2

В заключительной гонке украинские ребята стартовали с далеких позиций, не оставлявших шансов на борьбу за медали. Потому главной задачей на гонку было – попытаться продемонстрировать свои лучшие качества и подняться как можно выше в финишном протоколе.

Лучше остальных это удалось сумчанину Богдану Цымбалу, который, несмотря на пять кругов штрафа, заработанных на двух рубежах в стойке, разменял 31-е стартовое место на 24-ю позицию на финише. Владислав Кошовец также достиг некоторого прогресса: с шестью промахами финишировал 40-м, имея 44-й стартовый номер. А вот Сергея Теленя груз из семи кругов штрафа потянул вниз – на 53-ю позицию.

А последним чемпионом Отепяя стал норвежец Сверре Дален Аспенс – единственный из спортсменов в четырех сегодняшних гонках, кто сумел закрыть все мишени. Он более чем на минуту опередил француза Мартена Перилла Боттоне, завоевавшего серебро во второй гонке подряд. Бронза – еще у одного норвежца Йоханнеса Дале.

Преследование. Юниоры

1. Сверре Дален Аспенс (0+0+0+0) 34:16,7

2. Мартен Перрила Боттоне (0+0+1+0) +1:21,1

3. Йоханнес Дале (0+0+2+2) +1:46,4

...

24. Богдан Цымбал (0+0+2+3) +5:16,2

40. Владислав Кошовец (1+1+3+1) +7:13,1

53. Сергей Телень (2+1+1+3) +9:23,0