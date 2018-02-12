Коммунальщикам поручили продолжать бороться со снегом В Сумах подвели итоги работы коммунальных предприятий и обслуживающих организаций города по очистке города от снега.

Речь об этом шла во время аппаратного совещания в мэрии 5 марта.

По словам директора департамента инфраструктуры города Григория Яременко, пока работы по уборке в городе снега по линии этого структурного подразделения выполнены на 92%. Сегодня их планируют завершить.

Он рассказал, что на прошлой неделе в Сумах было расчищено 435 тыс. кв. м тротуаров. У ООО «УК «Домком Сумы» работало 20 дворников, у «УК «Комэнерго-Сумы» - 25, у ООО «Форекс плюс» - 10, у ЧРСП «Ремстрой» - 22, у ООО «УК «Сумытехнобудсервис» - 46, у КП «Сумытеплоэнергоцентраль» - 46, у КП «Сумыжилкомсервис» - 21. Каждая из этих обслуживающих организаций имела одну единицу техники и дополнительно привлекала машины.

Сами же представители обслуживающих организаций отметили, что расчищать снег на придомовых территориях было порой трудно, ведь на некоторых из них жители оставляют свои автомобили.

Первый заммэра Сум Владимир Войтенко отметил: «Все коммунальные предприятия и обслуживающие организации сработали хорошо при расчистке города от снега. У нас остался только частный сектор, где тоже надо убирать снег. Поэтому, пожалуйста, усильте эту работу».

Директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера сообщил, что этот вопрос на личном контроле городского головы Александра Лысенко, который сейчас находится на больничном.

«Наше предприятие на время больших снегопадов работало в усиленном режиме. Магистральные дороги расчищены до асфальтобетона, соответственно проезжая часть находится в удовлетворительном состоянии. Что касается частного сектора, то сегодня, по поручению городского головы, туда отправились четыре снегоуборочные машины. Речь идет о Барановке, Анновке, Химгородке. Частично будем расчищать Басы и Веретеновку», - сказал Александр Вегера.

Также коммунальное предприятие будет заниматься очисткой от снега пешеходных переходов. К этой работе привлекут 30 человек и три единицы техники.

А директор КП «Паркинг» Олег Славгородский получил от Владимира Войтенко поручение сотрудничать с начальником отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергеем Яковенко по замечаниям сумчан на недостатки в очистке остановок. И в случае поступления таких сразу же на них реагировать.