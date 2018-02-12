Дорожники Сумщины отчитались об уборке снега О работах по ликвидации последствий непогоды главе Сумской облгосадминистрации Николаю Клочко доложили во время аппаратного совещания.

Как отметил начальник Службы по делам дорог в Сумской области Иван Романюк, циклон, который характеризовался сильными порывами ветра и значительными осадками, усложнял работу дорожников, местами выпало до полуметра снега.

Силами соответствующих служб дороги быстро расчищались. Туда, где создавалась угроза прекращения движения, оперативно направлялась дополнительная техника из других районов. Чиновник отметил, что было налажено сотрудничество между службами, информация оперативно анализировалась, и Сумщина - единственная область в Украине, где не допустили прекращения движения автотранспорта.

Как доложил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и топливно-энергетического комплекса облгосадминистрации Сергей Луговой, для оперативной ликвидации последствий непогоды в районах и городах области было задействовано 1766 человек и 476 единиц техники, как коммунальной, так и других учреждений.

По его словам, по состоянию на 3 марта было ограничено движение в 4 населенных пунктах Белопольского района, и частично до 3 пунктов Краснопольского района. Сейчас идет расчистка местных автодорог, дороги государственного значения - проездные. В обесточенных населенных пунктах, где линии электропередач были повреждены ветром, на утро понедельника электроснабжение восстановлено.