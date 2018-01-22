Сумской вуз попал в ТОП-1000 университетов мира

Лучшим вузом Украины стал Харьковский национальный университет имени Каразина. Об этом свидетельствует рейтинг QS World University Rankings, пишет Корреспондент. В частности, он оказался в списке учебных заведений, которые делят места с 401 по 410.
Кроме того, Киевский национальный университет имени Шевченко – на 411-420 местах.
Национальный технический университет Украины Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского – на 501-550.
Далее – на 701-750 – Национальный технический университет Харьковский политехнический институт.
Еще два украинских вуза – Донецкий национальный университет имени Стуса и Сумской государственный университет – разместились на местах 801-1000.
При этом лидерами рейтинга являются: Массачуссетский технологический институт США, Стендфордский и Гарвардский университеты, а также Калифорнийский технологический институт. Топ-5 замыкает университет Кембриджа (Великобритания).
Рейтинг QS World University Rankings составляет британская консалтинговая компания Quacquarelli Symonds (QS).
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