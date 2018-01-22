Сумской вуз попал в ТОП-1000 университетов мира Сумской государственный университет попал в тысячу лучших вузов мира.

Лучшим вузом Украины стал Харьковский национальный университет имени Каразина. Об этом свидетельствует рейтинг QS World University Rankings, пишет Корреспондент. В частности, он оказался в списке учебных заведений, которые делят места с 401 по 410.

Кроме того, Киевский национальный университет имени Шевченко – на 411-420 местах.

Национальный технический университет Украины Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского – на 501-550.

Далее – на 701-750 – Национальный технический университет Харьковский политехнический институт.

Еще два украинских вуза – Донецкий национальный университет имени Стуса и Сумской государственный университет – разместились на местах 801-1000.

При этом лидерами рейтинга являются: Массачуссетский технологический институт США, Стендфордский и Гарвардский университеты, а также Калифорнийский технологический институт. Топ-5 замыкает университет Кембриджа (Великобритания).

Рейтинг QS World University Rankings составляет британская консалтинговая компания Quacquarelli Symonds (QS).