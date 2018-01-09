В Сумах малолетки жестоко избили и ограбили прохожего В Сумах полиция разоблачила несовершеннолетних, совершивших разбойное нападение на прохожего.

Около двух часов ночи на линию «102» поступило телефонное сообщение от 27-летнего жителя областного центра о том, что на улице Леси Украинки, он обнаружил на снегу человека в беспомощном состоянии. Как выяснилось, минут десять назад на сорокадвухлетнего жителя Курского микрорайона неожиданно напали несколько неизвестных юношей, которые жестоко избили его и отобрали сумку, кошелек с деньгами, дорогостоящий мобильный телефон и документы. Совершив разбой, нападавшие убежали, а избитого мужчину с черепно-мозговой травмой и переломом ноги оставили в сугробе снега на дороге.

Пострадавший не успел рассмотреть нападавших, потому что все произошло мгновенно. На помощь патрульным в поисках злоумышленников пришел полицейский-кинолог со специально обученной служебной собакой. И уже очень скоро «по горячим следам» полицейские Управления патрульной полиции на одной из улиц областного центра задержали разыскиваемых. Пятеро из них сумчане - 15-ти и 16-ти лет, а шестому - 18 лет. Двое злоумышленников ранее уже были судимы за кражи и разбой. Полиция изъяла у задержанных деньги и вещи, принадлежащие потерпевшему, которые тот узнал.

«Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 187 «Разбой» Уголовного кодекса Украины, - комментирует и.о. начальника Сумского отдела полиции Андрей Сошка. - Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет». Двух из задержанных полиция уже взяла под стражу, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.