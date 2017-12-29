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Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
Вчера 15:101102

Сумчанка, оштрафованная за безбилетный проезд, выиграла суд

Ковпаковский районный суд г.Сумы удовлетворил иск сумчанки Валентины Мощенко и отменил постановление патрульной полиции о наложении штрафа в размере 60 грн.

После истечения срока оспаривания решения суда, вынесенного 23 февраля, В.Мощенко намерена судиться с КП «Электроавтотранс», требуя от предприятия возмещения морального ущерба и компенсации судебных издержек.

Об обстоятельствах данного дела мы писали в декабре прошлого года.

Напомним: по словам Валентины Мощенко, 5 октября примерно в 16.05 на остановке СКД она вошла в автобус №59А (Веретеновка-Басы), который ехал в направлении Басов и сразу передала водителю 3 грн. за проезд. Водитель билета не дал. Зашли контролеры. В.Мощенко стала просить водителя дать ей билет, но было поздно. Контролеры стали требовать штраф. Тогда она предложила заплатить еще три гривны за проезд, но получила отказ. Ее завезли на конечную Басов. К разбирательству подключилась патрульная полиция. Прибыл представитель службы безопасности КП «Электроавтотранс». В итоге выяснили, что Валентина Мощенко все-таки платила за проезд. Однако в том, что у пассажира заплатившего за проезд не оказалось билета, по мнению представителей КП, виноват не водитель, а сам пассажир, поскольку «нужно требовать билет». Процедура разбирательства затянулась на целый час. Оскорбленная и возмущенная несправедливым обвинением В.Мощенко решила жаловаться. С просьбой провести проверку правомерности действий контролеров она обращалась в различные инстанции (КП «Электроавтотранс», Сумской горотдел полиции, местную прокуратуру г.Сумы, отдел транспорта Сумского горсовета, главное управление Госпродпотребслужбы Украины в Сумской области, городскому голове и депутатам горсовета). После полученных ответов, которые посчитала отписками, пошла в суд. Размер штрафа - 60 грн, но, как уверяет Валентина Мощенко, это дело принципа: «Если бы каждый отстаивал свои права, они бы так не наглели».

Право Безбилетный проезд Общественный транспорт Права потребителей Суд

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