Заяц – Волк: сумчанка, оштрафованная за безбилетный проезд, подала в суд Размер штрафа 60 грн, но, как уверяет Валентина Мощенко, это дело принципа: «Если бы каждый отстаивал свои права, они бы так не наглели»

Валентина Мощенко просит отменить административный протокол о наложении штрафа, составленный патрульным инспектором, прибывшим по вызову контролеров КП «Электроавтотранс». Но главные ее претензии не к полицейским, а к перевозчику. При этом в КП «Электроавтотранс» уверяют: штраф наложен законно. В отделе транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сумского горсовета версию коммунального перевозчика поддерживают.

Билета нет - штраф

Как рассказала Валентина Мощенко, 5 октября примерно в 16.05 на остановке СКД она вошла в автобус №59А (Веретеновка-Басы), который ехал в направлении Басов:

- Я тут же передала водителю 3 грн. за проезд, но билета не получила. В районе санатория Басы началась проверка. Я стала просить водителя передать билет. Водитель отказался. Контролеры стали требовать штраф 60 грн. Я попросила показать удостоверения, они этого не сделали. Я предложила заплатить за проезд повторно. Мне отказали. Контролер сказала, что я смогу покинуть автобус только после оплаты штрафа и не дала выйти на нужной мне остановке. В принудительном порядке они меня завезли на конечную остановку, куда вызвали полицейский патруль. Я дала письменное пояснение работнику полиции и попросила в подтверждение того, что я все-таки платила за проезд, включить видео. Но контролер сказала, что камера не работает. При этом она отказывалась писать объяснение, настаивая на том, что вызывала полицию для составления протокола за безбилетный проезд. Только после приезда заместителя начальника отдела контроля и безопасности КП «Электроавтотранс» контролер стала писать объяснение. После этого полицейский составил административный протокол и я смогла идти по своим делам, а было уже примерно 19.40.

Сами себя не высекли

С просьбой провести проверку правомерности действий контролеров Валентина Мощенко обращалась в различные инстанции (КП «Электроавтотранс», Сумской горотдел полиции, местную прокуратуру г.Сумы, отдел транспорта Сумского горсовета, главное управление Госпродпотребслужбы Украины в Сумской области, городскому голове и депутатам горсовета). Полученные ответы считает отписками. Правоохранительные органы признаков уголовного правонарушения в действиях работников КП «Электроавтотранс» не усмотрели. Госпродпотребслужба заявила, что это не их компетенция, при этом объяснив: административный штраф за безбилетный проезд можно уплатить без оформления протокола, прямо на месте, и получить при этом соответствующую квитанцию. А в транспортном отделе Сумского горсовета посчитали «истиной в последней инстанции» объяснения тех, с кем В.Мощенко конфликтовала.

Как сообщил заявительнице начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сумского горсовета Сергей Яковенко, по данному инциденту на предприятии создали комиссию и провели служебное расследование. С.Яковенко передал объяснения руководства КП «Электроавтотранс»: конфликт возник, т.к. пассажир не предъявила билет контролерам. Из объяснений водителя Сергея Емельяненко, которые так и остались непроверенными, следует: В.Мощенко обратилась к нему с просьбой продать билет уже во время проверки, а когда получила отказ, начала вести себя агрессивно, отвлекая его от выполнения должностных обязанностей. А информация о том, что заявительница не могла покинуть автобус до 19.40, по мнению С.Яковенко, и вовсе не нашла подтверждения. При этом чиновник ссылается на заполненный водителем маршрутный лист, где простой автобуса длился с 16.36 до 17.31 и путевой лист другого водителя, где указано, что контролеры Нефедова и Старикова в 18.10 сели в его автобус. Также чиновник приводит данные продавца киоска, которая подтвердила, что после прибытия полиции В.Мощенко находилась возле полицейского автомобиля.

И наверное, чтобы окончательно убедить сумчанку не волноваться, С.Яковенко сообщает: для предотвращения подобных инцидентов в дальнейшем и с целью повышения уровня профессиональной этики и поведения работников на предприятии проведен дополнительный инструктаж.

Тенденция: клиент всегда неправ?

Как видим, служебное расследование не установило главного: платил ли пассажир за проезд, и если да, то почему водитель не дал билет? В.Мощенко говорит: деньги передавала. Водитель утверждает: всем, кто ему передавал деньги, талоны выдавал. Видеофиксации нет, т.к. камера якобы не работала (надо отметить, не по вине пассажиров). Презумпцию невиновности еще никто не отменял. И если таким образом коммунальное предприятие и транспортный отдел будут «защищать честь мундира», то конфликтных ситуаций не избежать. Тому подтверждением может служить еще одна история, рассказанная сумчанином Николаем Бузовым журналистам одного из сумских изданий (заметьте: тот же маршрут 12 дней спустя):

«27 октября, простояв около 15 минут на остановке возле «Макдональдса», я наконец сел в долгожданный автобус №59А, который следовал на Басы, - рассказывает Николай Бузов. - На часах было 18.31. Зашел через вторую дверь. Автобус был набит битком. Я и еще несколько человек передали деньги водителю и, как обычно, ожидали, что обратно нам передадут билеты. Когда мы подъехали к остановке «ТРЦ «Мануфактура», билеты еще не передали. А в это время в салон через вторую дверь вошли еще три человека, которые также передали деньги за проезд водителю. На следующей остановке «Ул. Даргомыжского» (бывшая «Сумсельмаш») в автобус вошли контролеры и потребовали у всех предъявить проездные билеты. Когда они подошли ко мне и тем, кто стоял рядом, начался скандал. Мы объяснили, что передавали деньги, и свидетели это подтверждали, но контролеры настаивали на том, что мы обязаны были требовать билеты у водителя. А раз их у нас нет, мы должны заплатить штраф или выйти из автобуса, иначе они вызовут полицию. Я вышел. Но другие, такие же «зайцы» поневоле, как и я, продолжали спорить, и контролеры их попросту вытолкнули из автобуса, после чего вышли сами. Я подождал другой автобус. Когда он приехал, я зашел через первую дверь и сразу оплатил проезд лично водителю в руки. Тот дал сдачу, но не дал билет. На мой вопрос: «Где билет?» водитель ответил гениально: «А зачем тебе билет? Контролеры остались на остановке, мы их уже проехали». Тогда я ему популярно объяснил, зачем мне билет. Я не знаю, как сейчас, но раньше у водителей была пересменка после 17.00 на остановке «Ул. Сергея Табалы» или на первой остановке после поворота с ул. Харьковской в сторону Басов. Как было хорошо водителю, когда ему передадут за проезд, а сразу после этого другой водитель садится за руль и говорит: «А я ничего не знаю, мне никто не передавал».

Разбирая данный инцидент, начальник службы движения КП «Электроавтотранс» Александр Сытник объяснил: передав деньги и видя, что водитель не передает билеты, пассажир должен громко потребовать, чтобы ему передали проездной документ. Еще лучше заходить через первую дверь, вручить плату за проезд лично водителю и взять билет. А так получается, что он молчал на протяжении двух остановок, и, когда вошли контролеры, билета у него на руках не оказалось. К тому же есть три причины, по которым билеты не доходят до пассажиров. Первый - билет забирают другие пассажиры, которые стоят ближе к водителю. Второй - деньги не дошли к водителю, так как их кто-то присвоил. И таких ситуаций немало. Ну, и последнее - это когда водитель действительно не выдал билет. Следует также отметить, что контролеры проверяют не только пассажиров, но и водителя на предмет того, как он обилечивает пассажиров. И контролеры будут работать постоянно, пока пассажиры не научатся простому правилу: передал деньги - получи билет.

В этой аргументации интересны акценты: выходит, пассажир, заплативший за проезд, еще то-то должен КП «Электроавтотранс»? А может, коммунальное предприятие, сократившее кондукторов, должно объяснить водителям, что теперь именно они должны получить от пассажира деньги за проезд и выдать билет, прежде чем зайдут контролеры?! А чтобы избежать скандалов (платил-не платил), предприятию следует позаботиться о видеофиксации. А уже потом штрафовать. А то у сумчан складывается впечатление, что водители работают в связке с контролерами, помогая им выполнять план по штрафам.

Суд по ходатайству В.Мощенко приобщил к материалам дела историю еще одного «зайца» Николая Бузова. Следующее заседание назначено на 22 декабря на 13.00. Дело рассматривается в Ковпаковском суде, судья Галина Королева.