Газовая атака: «Сумыгаз» пытается поставить сумчан на общие счетчики Попытки установить общедомовые счетчики вместо индивидуальных вопреки желанию жильцов во многих случаях оборачиваются дворовыми бунтами, а кое-где и перекрытием дороги

При этом местная власть либо безмолвствует, либо на стороне «Сумыгаза». Что делать жильцам в такой ситуации?

Любое появление «газовиков» во дворе жильцы рассматривают как попытку установления общедомового счетчика, а обрезание – как шантаж со стороны ПАО «Сумыгаз». Почему обрезают газ? Основания и цель таких действий? Сколько многоквартирных домов в Сумах сейчас с отключенным газом и сколько из них с перерезанными трубами и заглушками (к примеру, дома на ул.Ковпака, 35 и Ковпака, 53)? Во скольких после обрезки установлен общедомовой счетчик? Мы спросили об этом в «Сумыгазе», однако ответа не получили.

Нам сообщили, что процедура установки узлов учета газа предусматривает временное прекращение распределения природного газа. Например, в понедельник, 20 ноября, в Сумской области беспрепятственной работы по установке общедомовых узлов учета газа проводятся по двум адресам. Также по пяти адресам временно прекращено распределение газа по причине проведения технических работ на распределительных газопроводах.

По данным ПАО «Сумыгаз», в Сумской области запланирована установка 646 общедомовых узлов учета природного газа, из них уже установлено 478 единиц.

Цена вопроса

Как рассказал на пресс-конференции 17 ноября общественный активист, представитель ОО «Жилищный эксперт» Алексей Пархомчук, в данный момент противостояние входит в кульминационную фазу. Газовиков поджимают сроки: до 1 декабря им надо отчитаться в НКРЭКУ об установке счетчиков, а жильцы противятся установке общедомовых узлов учета, требуя индивидуальных. И, как утверждает А.Пархомчук, такие требования жильцов правильны и законны, поскольку они являются совладельцами дома и его инженерных сетей. Но, поскольку на кону стоят большие деньги, «Сумыгаз» идет на всяческие уловки, чтобы навязать свои условия учета потребления.

Общественные активисты, которые «в теме», еще летом прогнозировали осеннее обострение - вплоть до массовых акций неповиновения. Однако ПАО «Сумыгаз» не отказалось от возможности сэкономить на счетчиках: есть же разница - установить один прибор учета на весь дом или несколько десятков поквартирно?!

- У предприятия нет выхода, как пытаться установить эти счетчики. Им выгодней не потерять 50 млн грн из тарифа следующего года и потом за свой счет устанавливать счетчики поквартирно, - говорит общественный активист. - 27 октября по тем квартирам, где они должны были до 2015 года установить индивидуальные счетчики и не установили, их уже обязали поставить за свой счет.

По подсчетам А.Пархомчука, цена вопроса может быть больше 200 млн грн. Поэтому в оставшееся до 1 декабря время ПАО «Сумыгаз» активизировалось, что, в свою очередь, спровоцировало несколько конфликтов с жильцами. На улицах Супруна, 12/1, Ковпака, 33 и 53, Парковой, 1, Курском проспекте, 103/1, Петропавловской, 76 ... По последнему адресу жильцы вечером 17 ноября перекрыли центральную улицу города. Это явный мессидж местным властям: не хотите в городе массового бунта - делайте что-нибудь! Хотя, судя по призывам заместителя председателя облгосадминистрации Дмитрия Живицкого поддержать газовиков (несколько месяцев назад), в ОГА не видят угрозы назревающего конфликта. Однако, как показывает история, порядок и спокойствие, которые местные чиновники так любят ставить себе в заслугу (мол, удержали приграничную область), очень быстро может смениться массовым бунтом.

- На обсуждении инвестиционной программы ПАО «Сумыгаз» 2017 года Д.Живицкий поинтересовался только своим домом и задал один вопрос: как там будет? – вспомнил А.Пархомчук. - Это не уровень области. Но если он был заинтересован, то что ж поделаешь?.. Вот выйдет 50 домов, которым отрежут газ, что тогда Н.Клочко будет делать?

Очевидно, к столкновениям приводит нечеткость правил игры. Газовики трактуют законодательство в свою пользу, а жильцы вообще в большинстве своем не вникают в правовые моменты, руководствуясь здравым смыслом: почему я должен оплачивать то, что потребил сосед?

Позиция «Сумыгаза»

Как объяснила пресс-секретарь ПАО «Сумыгаз» Анастасия Шимарина, по расчетам Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), общая сумма, необходимая для планируемой установки индивидуальных приборов учета газа по всей Украине, составляет более 4,6 млрд гривен, а срок – около 10 лет. В ІV квартале 2015 года НКРЭКУ, утвердив инвестиционную программу ПАО «Сумыгаз», определила приоритетной установку общедомовых узлов учета.

Говоря о решении Нацкомиссии, программа установки общедомовых узлов учета реализуется не только в Сумской области, но и в других областях Украины. Следовательно, решение не является самостоятельной инициативой «Сумыгаза» - оно было принято на всеукраинском уровне. Такое решение принято, так как необходимую сумму за два года - до 1 января 2018 г. года для реализации Закона невозможно аккумулировать без значительного повышения тарифа на распределение газа.

- В соответствии с главой 5 раздела IX Кодекса газораспределительных систем, утвержденного постановлением НКРЭКУ №2494 от 30.09.2015 года, предусмотрены особенности организации учета газа в многоквартирных домах и общежитиях.

По инициативе балансодержателя (управляющего) или ПАО «Сумыгаз» (Оператор ГРМ) и за их счет в многоквартирном доме (общежитии) или на группу домов (общежитий), жильцы которых в полном объеме или частично рассчитываются по нормам потребления, или для целей составления общего баланса потребления природного газа, может быть организован и установлен общедомовой узел учета природного газа.

Балансодержатель (Управляющий) не может отказать Оператору ГРМ в организации и установке общедомового узла учета природного газа, если эти мероприятия осуществляются за счет Оператора ГРМ.

Закон «Об обеспечении коммерческого учета природного газа» обязывает ПАО «Сумыгаз» прекратить с 01.01.2018 года распределение природного газа потребителям, которые не обеспечены коммерческим учетом природного газа.

Исходя из вышеизложенного, взаимоотношения по установке узлов учета урегулированы ПАО «Сумыгаз» с балансодержателем или управляющим (которых уполномочил владелец/совладельцы). Дополнительное/дублирующее согласие владельцев не предусмотрено на рынке природного газа при установке узлов учета.

Потребителей, которые препятствуют установке бесплатных счетчиков и не устанавливают их за свои средства, законодательство обязывает переводить на предельные объемы потребления природного газа:

- если установлена газовая плита и есть центральное горячее водоснабжение - начисление будет осуществляться по норме 9,8 куб. м на 1 чел.

- если установлена газовая плита и отсутствуют централизованное горячее водоснабжение и газовый водонагреватель - начисление будет производиться по норме 18,3 куб. м на 1 чел.

- если установлены газовая плита и водонагреватель - начисление будет производиться по норме 23,6 куб. м на 1 чел.

Согласно законодательству, с 1 января 2018 года газораспределительным компаниям вообще запрещено транспортировать природный газ потребителям, немеющим приборов учета.

Кроме того, существует законодательно определенный Порядок проведения расчетов за предоставление населению услуг по газоснабжению в условиях использования общедомового узла учета. Он утвержден Постановлением Кабинета Министров Украины №620 от 16.05.2002 года (с дополнениями). В нем также прописано, что ПАО «Сумыгаз» может производить расчеты за потребленный газ по одному узлу учета с потребителями, объединенными в группу домов или квартир многоквартирного дома.

Законодательство Украины единое для всей территории Украины, и постановления Кабмина или НКРЭКУ не могут быть отменены решениями органов местного самоуправления.

Кроме того, А.Шимарина отметила, что Закон Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа» предусматривает выделение средств из местных и областного бюджетов и других источников.

Альтернативная трактовка

Алексей Пархомчук говорит: весь нюанс в целях учета. Газовики могут ставить общедомовой счетчик для учета потребления газа, но не для коммерции. Показания общедомового счетчика не могут фигурировать в платежках, ведь они выписываются не на дом или ОСББ, а лично каждому потребителю. Поэтому и учет должен быть индивидуальным. Дом не является потребителем. Кроме того, речь идет о собственности совладельцев дома, каковой и является труба в месте установки общедомового счетчика.

- У меня есть копия документа с перечнем коммунального имущества, переданного в пользование ПАО «Сумыгаз» по состоянию на 1 ноября 2016 года. Ни один дом фактически не передавался. Труба, находящаяся с внешней стороны дома, не принадлежит ПАО «Сумыгаз» даже на праве передачи в эксплуатацию. Им были передано в эксплуатацию инженерные сети для выполнения текущего ремонта, обслуживания и ликвидации аварий. Когда «Сумыгаз» утверждает, что между «Сумыжильем» и «Сумыгазом» составлены акты размежевания еще в те годы, то они не понимали, что там написано. А там написано: в части покраски и крепления данных труб. Никаких действий по отношению к ремонтам, обслуживанию ни жэки, ни «Сумыжилье», как управляющий (балансодержатель), на тот момент не имели и не имеют сейчас. Так что правовых рычагов влияния на жильцов у ПАО нет. Идет манипуляция законодательством, - уверяет А.Пархомчук. - Есть решения сессии Сумского горсовета о том, что любое принятие решений в многоквартирном доме относительно общей совместной собственности может быть, если оно не делегировано другим (управляющим или балансодержателю) только на общем собрании владельцев. На сегодняшний день это игнорируется ПАО «Сумыгаз».

Требование ПАО «Сумыгаз» представить документы, подтверждающие право собственности на весь дом, как раз и дает возможность предприятию так поступать. У нас нет владельца, у которого фактически был бы этот документ. Но есть разъяснение Конституционного суда: лица, у которых в частной собственности находятся жилые и нежилые помещения, являются владельцами данного дома и вспомогательных помещений. Т.е. весь дом, к примеру на ул. Супруна, 12/1, находится в частной собственности. Квартиры и отдельные нежилые помещения – в частной собственности, а оставшиеся и весь дом в целом – в общей совместной собственности. Эта общая совместная собственность не передавалась ни Сумскому горсовету, ни «Сумыгазу», ни кому бы то ни было.

В других городах есть действующие управляющие, которым переданы права управления домами. У нас же «Сумыжилье» - банкрот. Фактически у нас есть владельцы, которые самостоятельно управляют домами. Однако с ними никто не хочет общаться в законодательном русле.

Что делать?

ПАО «Сумыгаз» считает: в интересах жильцов – не препятствовать установке общедомовых счетчиков. А.Пархомчук советует сумчанам всеми законными методами бороться за свои права. Хотя один из них - просто стоять, преграждая путь к месту врезки счетчика, - как показывает практика последних дней, уже не подходит. Если раньше в ПАО «Сумыгаз» утверждали: там, где жильцы выступают против общедомового счетчика, мы не ставим, то теперь их действия стали напористей.

Как действовать, когда приехали устанавливать общедомовой счетчик, а жильцы хотят индивидуальные? А.Пархомчук советует следующее:

- Если труба отрезана, понятно, что «Сумыгаз» будет вас шантажировать. Любые действия, только в правовом поле, чтобы труба не была отрезана. Если не успели, выбор таков: либо сидеть без газа и требовать восстановить трубу в прежнем состоянии, либо соглашаться. Если хотя бы одно лицо соглашается, ПАО «Сумыгаз» использует это даже в суде. Они пишут свои действия на телефоны. Хотя жителям об этом не сообщают.

Вы же можете встать перед трубой, не нарушая закон, не дав им доступ? Это не является препятствованием. Никто вам ничего не сделает. Вас же не смогут оттолкнуть? Но имейте в виду, что на Курской, 103/1 вчера уже отталкивали. Если все же оттолкнули, не провоцируйте их – все записывается.

Обязательно сами фиксируйте все на видео. Если нет видео – все будет использовано против вас. Против меня вчера даже заявление было составлено о препятствовании: якобы я сам подсунулся под автомобиль. Благо мной же зафиксировано, как автомобиль двигался вместе со мной.

Что даст видеофиксация? Если они до определенного времени все установят, дальше надо противодействовать в законном русле. Если с понедельника по среду люди не сплотятся и не напишут заявления в НКРЭКУ, это все будет принято как должное.

В письме в НКРЭКУ следует сообщить о несоблюдении законодательства во время организации узла учета газа: о факте установки шкафа, узла учета и повреждении трубы, а также (при наличии платежки) факте расчета по данному счетчику. Если в платежках написано «показатели счетчика общедомового» - это документальное подтверждение, что счетчик фактически установлен и по нему ведется учет. Копию платежки надо приложить к письму. Не обязательно, но при желании можно еще представить копию документа о праве собственности на помещение. При этом в письме не забудьте указать, что вы владелец.

Письмо может написать даже владелец одной квартиры в доме (не жилец, а именно владелец, идеально, когда владелец и лицо, на которое выписан счет, совпадают). Следует отметить, что он не давал согласия, не было проведено общее собрание совладельцев дома, где рассматривался данный вопрос. Если на собрании жильцы высказались за установку индивидуальных счетчиков, можно отправить копию протокола. Письмо можно послать на электронную почту НКРЭКУ. Тогда в месячный срок Нацрегулятор вынужден будет провести проверку.

А.Пархомчук считает: очень важно свое несогласие выразить в письменном виде. Если обращения будут массовыми, НКРЭКУ не сможет отмахнуться от проблемы – как минимум, будет вынуждена провести проверку. При отсутствии такой информации от потребителей Нацрегулятор будет руководствоваться данными ПАО «Сумыгаз».

- НКРЭКУ невыгодно, чтобы потребитель пытался подать свои данные. Поэтому то, что вы подадите, и будет рассматриваться на комиссии – не больше, - говорит эксперт, считая обращения, поданные до 1 декабря, единственной возможностью отстоять свои права.

Кроме того, А.Пархомчук считает, что надо обращаться к городской и областной власти.

- Если сейчас власть не предпримет действий по отношению к «Сумыгазу» до 1 декабря, инвестиционная программа «Сумыгаза» будет принята как выполненная. Это значит: «Сумыгаз» может рассчитывать потребление газа по этим счетчикам, подкладывая Постановление № 620, - предупреждает активист. - «Сумыгаз» и НКРЭКУ выгодно, когда мы все подадим в суд и будем годами судиться. Суд будет на стороне потребителей. Им надо потянуть время и отчитаться о выполнении инвестиционной программы. Вот и все.

По данным общественного эксперта, в Сумах еще в 2016 году открыты уголовные производства по домам на Котляревского, 2/8, Зеленко, 14, Металлургов, 9, Металлургов, 3, Леваневского, 28, Харьковская, 25, Харьковская, 46, Ремесленная, 19, Лушпы, 32, Лермонтова, 17, И.Сирко, 15, Парковая, 1, Глинки,1, Богуна, 2/1, пр.Курский, 39, Пришибская пл., 15/1.

- 16 ноября на Парковой, 1 и Глинки, 1 установили счетчики, независимо от того, что там идут следственные действия. Это никого не останавливает. Также во время следственных действий и судебного процесса на Металлургов, 3 и Зеленко, 14 были поставлены счетчики, - говорит А.Пархомчук.

Чего ждать в будущем

Сейчас Комитетом ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности рассматривается и обсуждается проект закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа». В законопроекте планируется важное дополнение: «С целью обеспечения коммерческого учета природного газа для бытовых потребителей субъекты хозяйствования, осуществляющие распределение природного газа на соответствующей территории, обеспечивают установку бытовым потребителям индивидуальных счетчиков газа. Общедомовой счетчик газа может быть установлен и использоваться как коммерческий только при согласии совладельцев многоквартирного дома в порядке, определенном статьей 10 Закона Украины «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме». В случае, если многоквартирные дома оборудованы общедомовыми счетчиками газа без согласия совладельцев многоквартирного дома, то такие счетчики не могут использоваться для коммерческого учета. Для коммерческого учета природного газа используются исключительно индивидуальные счетчики газа».

Алексей Пархомчук cчитает: «1 января 2018 года никто никого не отключит, и эта агония «Сумыгаза» как раз и говорит об этом».