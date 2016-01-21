Тепло дадут. Оплату снова увеличат? Несмотря на +20°С, отопительный сезон в городе решено начать 15 октября. Горячую воду тоже обещают дать всем, но не сразу

Однако, кроме рапортов о готовности к отопительному сезону, тепловики, возможно, готовят сумчанам сюрприз с пересмотром тарифов.

«Сумытеплоэнерго» и Котельная Северного промузла (КСПУ), в последний момент решившая вопрос с номинацией на газ, отчитались о том, что с 15го октября начинают отопительный сезон, — жилищный фонд и бюджетные организации будут подключать согласно утвержденным графикам. Кроме того, КСПУ обещает своим клиентам дать еще и горячую воду, но постепенно.

Тепло по новым тарифам?

ООО «Сумытеплоэнерго» уже готовит общественные слушания по коррекции тарифов на услуги на нынешний и следующий год.

Для КСПУ городские власти одобрили повышение тарифов летом в обмен на обещание руководства СНПО закупить газ для котельной, чтобы избежать повторения прошлогоднего срыва отопительного сезона.

— Я хочу поблагодарить лично руководство СНПО — они свои обязательства выполнили вовремя: если 15го — значит, 15го они начинают отопительный сезон. То, что от нас зависело, мы выполнили, — напомнил мэр Александр Лысенко на аппаратном совещании 15 октября. — Теперь все зависит от наших обслуживающих организаций, чтобы все коммуникации были готовы.

А «Сумытеплоэнерго» городской голова поблагодарил еще две недели назад, когда предприятие отчиталось о готовности подать тепло «хоть завтра». Чтобы убедиться в готовности, мэр лично выезжал на предприятие — замечаний не было.

Плавно и не взирая

— Есть решение Кабинета Министров: 15 октября — начало отопительного сезона. Будет решение Кабинета Министров с 17го… Такой температурный график просто позволит нам плавно войти в отопительный сезон. Плавно. Очень плавно, — отметил А.Лысенко на «аппаратке», полагая, что для отлаживания системы отопления необходимо 34 дня. — Две наши обслуживающие организации могут не спешить, а плавно развертывать свое оборудование. — Согласно решению исполкома, теплоноситель уже подан во все лечебные учреждения и заведения образования в зоне предоставления услуг ООО «Сумытеплоэнерго». Также в исполнение решения исполнительного комитета сегодня «Сумытеплоэнерго» приступает к началу отопительного сезона в жилищном фонде города Сумы. Графики разработаны, согласованы с обслуживающими жилищными организациями, — сообщила заместитель директора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя.

— Невзирая на существующие финансовые трудности, руководство объединения решило вопрос касательно номинации на газ. Сейчас КСПУ с газом и начинается работа по развертыванию котельной. Сегодня (15 октября. — Ред.) котельная будет включена, — заверил директор КСПУ Николай Жовтобрюх. — Хотел бы обратить внимание, чтобы у нас были заполнены внутридомовые сети, особенно в бюджетных учреждениях. И параллельно на этой неделе будет начато возобновление горячего водоснабжения. Но, понятно, постепенно.

— Скольким домам в день вы будете подавать тепло? — спросил А.Лысенко.

— Согласно графику, — ответил Н.Жовтобрюх. — Графики есть и у «Сумытеплоэнерго», и у жилищных организаций. Думаю, до конца недели, согласно графикам, все потребители будут с теплоносителем.

— Хорошо, — сказал мэр и поручил своему заместителю по вопросам ЖКХ Александру Журбе ежедневно в 16.30 класть на стол сводку о количестве фактически (а не по графику) подключенных жилых домов и учреждений. Примечательно: графиков подключения домов, о которых докладывали тепловики, в открытом доступе найти не удалось. Выходит, весь контроль у мэра.

По­прежнему нерешенным остается вопрос подачи тепла в здания горбольницы №4 на ул.Металлургов. По данным начальника управления капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского горсовета Виталия Шилова, работы по реконструкции теплосети продолжаются и «если все будет хорошо, на этой неделе будут завершены». — У нас в 98% домов на территории обслуживания КСПУ точно стоят счетчики. Действительно, люди при такой температуре на улице будут регулировать. Вы понимаете, счетчики для того и существуют, чтобы регулировать тепло. Они будут это делать. Поэтому специалисты, чтобы были готовы вовремя все делать. — отметил А.Лысенко, обращаясь к тепловикам.