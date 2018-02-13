Стали известны подробности убийства топором на Сумщине

79-летний мужчина после распития спиртных напитков с 84-летним кумом... убил того топором. В полиции пояснил, что он показался ему злоумышленником, который проник в его дом.
Событие произошло в одном из сел Тростянецкого района. Об убийстве в полицию сообщил сын погибшего мужчины.
Выехав по вызову, правоохранители обнаружили тело 84-летнего мужчины на полу в луже крови с рублеными ранами головы.
Хозяин дома, он же кум погибшего, признался: смертельные удары нанес именно он.
«По словам мужчины, в тот вечер он вместе с кумом употреблял спиртные напитки, - комментирует Игорь Кисилев, и.о. начальника Тростянецкого отделения полиции. - Потом пошел спать. Когда проснулся среди ночи, в комнате увидел человека. Не узнав в ней своего кума и подумав, что в дом ворвался вор, схватил топор. А наутро своему крестнику сообщил, что его отец умер».
Свою вину мужчина признал. По нему назначен ряд судебно-медицинских экспертиз. По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
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