Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:17387

Стали известны подробности убийства топором на Сумщине

Посиделки мужчин за рюмкой водки завершились смертью для одного пенсионера и уголовным производством для другого.

79-летний мужчина после распития спиртных напитков с 84-летним кумом... убил того топором. В полиции пояснил, что он показался ему злоумышленником, который проник в его дом.

Событие произошло в одном из сел Тростянецкого района. Об убийстве в полицию сообщил сын погибшего мужчины.

Выехав по вызову, правоохранители обнаружили тело 84-летнего мужчины на полу в луже крови с рублеными ранами головы.

Хозяин дома, он же кум погибшего, признался: смертельные удары нанес именно он.

«По словам мужчины, в тот вечер он вместе с кумом употреблял спиртные напитки, - комментирует Игорь Кисилев, и.о. начальника Тростянецкого отделения полиции. - Потом пошел спать. Когда проснулся среди ночи, в комнате увидел человека. Не узнав в ней своего кума и подумав, что в дом ворвался вор, схватил топор. А наутро своему крестнику сообщил, что его отец умер».

Свою вину мужчина признал. По нему назначен ряд судебно-медицинских экспертиз. По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Тростянецкий район Убийство

По тематике

Вчера 12:57

На Сумщине пенсионер случайно зарубил друга топором

Под процессуальным руководством прокуратуры устанавливаются обстоятельства убийства пенсионера в Тростянецком районе....

05.03.2018 18:26

Стало известно, из чьего оружия убили лебединского чиновника

Прокуратурой Сумской области по результатам собранных доказательств сегодня, 5 марта 2018 года, сообщено о подозрении 43-летнему предпринимателю, из оружия которого...

02.03.2018 09:18

Апелляционный суд пересмотрел меру пресечения сумчанке, задержанной за убийство

Из-за нарушения требований ст. 508 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а именно взятие под стражу психически больного лица, Апелляционный суд Сумской области...

На Сумщине поймали нелегального лесоруба
22.02.2018 13:50

На Сумщине поймали нелегального лесоруба

Полицейские Тростянецкого района задокументировали факт кражи из местного лесхоза....

21.02.2018 13:08

Подробности страшного убийства в Сумах

Жительница Сум по неизвестным причинам нанесла знакомому мужчине несколько ударов топором, которые оказались для него смертельными....

Новости

Сумчанка, оштрафованная за безбилетный проезд, выиграла суд
Вчера 15:10
Газета "ДС-экспресс" в очередной раз наградила победителей конкурса среди подписчиков (фото)
05.03.2018 21:14
В школах Сум продолжили карантин
02.03.2018 15:02
Сумские хоккеисты отличились на Винничине
Вчера 17:47
Сумские мусорщики не могут добраться до переполненных контейнеров даже после уборки снега
Вчера 17:15
Когда на конечных остановках появятся туалеты?
Вчера 17:08
Полиция предостерегает граждан от чрезмерного доверия
Вчера 16:57
Кто в отстающих по созданию ОТГ на Сумщине
Вчера 16:51
Пострадавшая, у которой в ДТП в Харькове погибли муж-сумчанин и сестра, отказалась от денег Зайцевой
Вчера 16:44
Сумские троллейбусники жалуются на сугробы снега, оставленные дорожниками
Вчера 16:31
Богдан Головач выиграл «бронзу» в Черкассах
Вчера 16:26
На Сумщине собутыльник украл у хозяина 8 тысяч
Вчера 15:56
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.