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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:40236

На границе с Россией задержали двух нарушителей госграницы

Пограничники Сумского отряда задержали двух нарушителей государственной границы Украины.

В Глуховском районе совместный пограничный наряд, в состав которого вошли военнослужащие отдела «Шалыгино» имени Петра Калнышевского и оперативные сотрудники Госпогранслужбы Украины, реализуя информацию о возможном незаконном пересечении госграницы, недалеко от н.п. Заруцкое задержал гражданина Украины. 44-летний мужчина следовал в направлении российско-украинской границы и имел целью незаконного его пересечь вне установленных пунктов пропуска.

Еще одного нарушителя государственной границы Украины задержал пограничный патруль в непосредственной близости от границы в районе н.п. Поповка, что в Великописаревском районе. 36-летний украинец незаконно пересек госрубеж с территории России на территорию Украины.

Сейчас на обоих правонарушителей составлены административные материалы по ст. 204-1 КУоАП.

Право Пограничники

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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