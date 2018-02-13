На границе с Россией задержали двух нарушителей госграницы

В Глуховском районе совместный пограничный наряд, в состав которого вошли военнослужащие отдела «Шалыгино» имени Петра Калнышевского и оперативные сотрудники Госпогранслужбы Украины, реализуя информацию о возможном незаконном пересечении госграницы, недалеко от н.п. Заруцкое задержал гражданина Украины. 44-летний мужчина следовал в направлении российско-украинской границы и имел целью незаконного его пересечь вне установленных пунктов пропуска.
Еще одного нарушителя государственной границы Украины задержал пограничный патруль в непосредственной близости от границы в районе н.п. Поповка, что в Великописаревском районе. 36-летний украинец незаконно пересек госрубеж с территории России на территорию Украины.
Сейчас на обоих правонарушителей составлены административные материалы по ст. 204-1 КУоАП.
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