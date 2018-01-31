Сумские копы нашли у николаевца холодное оружие Патрульные обнаружили у николаевца нож с признаками холодного оружия.

Происшествие случилось на территории автовокзала. При обеспечении общественного порядка полицейские обнаружили 20-летнего жителя Николаева, который нарушал общественный порядок.

Общаясь с полицейскими, мужчина нервничал, путался в показаниях и пытался уйти от инспекторов. И это неудивительно, ведь во время поверхностной проверки патрульные обнаружили у него нож с признаками холодного оружия.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 263 (ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжалов, финских ножей, кастетов или другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) УК.