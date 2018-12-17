Сумские копы задержали неадеквата с ножом

Происшествие произошло вечером на улице Белопольское шоссе. Заявитель сообщил инспекторам, что неизвестный находится в неадекватном состоянии, подходит к гражданам и рассказывает, что имеет при себе то ли боеприпасы, то ли оружие. Немедленно прибыв на указанное место, стражи порядка сразу же обнаружили мужчину. Им оказался 24-летний сумчанин. Поведение действительно была странным. Мужчина не ориентировался в пространстве, разговаривал сам с собой и нервничал.
Во время поверхностной проверки патрульные действительно обнаружили у него нож, который имел признаки холодного оружия.
На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.
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