Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:26290

Сумские копы задержали неадеквата с ножом

«Мужчина неадекватно себя ведет и рассказывает прохожим, что имеет при себе предмет, похожий на оружие», - такое сообщение на днях получили патрульные.

Происшествие произошло вечером на улице Белопольское шоссе. Заявитель сообщил инспекторам, что неизвестный находится в неадекватном состоянии, подходит к гражданам и рассказывает, что имеет при себе то ли боеприпасы, то ли оружие. Немедленно прибыв на указанное место, стражи порядка сразу же обнаружили мужчину. Им оказался 24-летний сумчанин. Поведение действительно была странным. Мужчина не ориентировался в пространстве, разговаривал сам с собой и нервничал.

Во время поверхностной проверки патрульные действительно обнаружили у него нож, который имел признаки холодного оружия.

На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

Право Холодное оружие
view counter

По тематике

13.05.2019 17:11

В Сумах копы остановили пьяного водителя, который вез пассажира с кастетом

Инспекторы остановили авто под управлением водителя с признаками опьянения, а также обнаружили у его пассажира предмет с признаками холодного оружия....

Патрульные обнаружили у сумчанина кастет
21.02.2019 15:50

Патрульные обнаружили у сумчанина кастет

Патрульные обнаружили у сумчанина предмет, похожий на холодное оружие....

В Сумах в вагоне поезда нашли тщательно скрытое холодное оружие
18.02.2019 15:59

В Сумах в вагоне поезда нашли тщательно скрытое холодное оружие

На таможенном посту «Железнодорожный» Сумской таможни ГФС задержан правонарушитель, который пытался перевезти через границу раскладные ножи, скрыв их от таможенников....

Сумчанин гулял по городу с шестью метательными ножами
21.01.2019 15:39

Сумчанин гулял по городу с шестью метательными ножами

В течение трех последних дней работники полиции Сумщины предупредили ряд преступлений, связанных с незаконным обращением с оружием....

Житель Сумщины ехал из Польши вооруженный до зубов
17.12.2018 11:06

Житель Сумщины ехал из Польши вооруженный до зубов

Через пункт пропуска «Ягодин» житель Сумщины пытался провезти холодное оружие....

Новости

В Сумах вандализировали могилы Героев АТО
04.08.2019 14:15
Кому в Сумах сегодня отключили воду
Сегодня 12:45
В Сумской областной детской больнице продолжаются поборы
Сегодня 12:42
Сумские копы задержали неадеквата с ножом
Сегодня 12:26
Сумчане не получат автоматического перерасчета за отсутствие горячей воды (видео)
Сегодня 12:20
На Ровенщине повесился 18-летний парень после обвинений в изнасилований девочки с Сумщины (видео)
Сегодня 12:16
Мэр Шостки и главный архитектор облачились в одежды ХІХ века, чтобы пригласить на празднование юбилея Кулиша
Сегодня 11:59
Сумские велосипедисты получили сертификаты о сдаче ПДД
Сегодня 11:43
В Сумах на градсовете утвердили проект застройки «Эспланады» (видео)
Сегодня 11:39
На Сумщине пьянка закончилась поножовщиной
Сегодня 11:28
Под Сумами горел гараж
Сегодня 11:22
Волонтеров «Сумского бабского батальона» снова выселяют из третьей школы (видео)
Сегодня 10:59
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.