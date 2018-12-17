Сумские копы задержали неадеквата с ножом «Мужчина неадекватно себя ведет и рассказывает прохожим, что имеет при себе предмет, похожий на оружие», - такое сообщение на днях получили патрульные.

Происшествие произошло вечером на улице Белопольское шоссе. Заявитель сообщил инспекторам, что неизвестный находится в неадекватном состоянии, подходит к гражданам и рассказывает, что имеет при себе то ли боеприпасы, то ли оружие. Немедленно прибыв на указанное место, стражи порядка сразу же обнаружили мужчину. Им оказался 24-летний сумчанин. Поведение действительно была странным. Мужчина не ориентировался в пространстве, разговаривал сам с собой и нервничал.

Во время поверхностной проверки патрульные действительно обнаружили у него нож, который имел признаки холодного оружия.

На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.