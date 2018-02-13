В Сумах прогнозируют гололед Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду, 14 марта, в Сумах и области ожидаются гололед и гололедица.

Ночью облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха составит 3-5 С мороза. Днем характер погоды несколько изменится: облачно с прояснениями, мокрый снег с дождем, слабое налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Столбики термометров будут показывать около 0 С.