Handmade во благо: в Сумском НПО состоялся традиционный конкурс рукодельниц с благотворительной ярмаркой Уже третий год подряд в ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» проходит важный социальный проект «Мамиными руками», который не только сплотил вокруг себя одаренных заводчанок-рукодельниц, а и всех небезразличных работников предприятия. Сумские машиностроители охотно поддерживали участниц на этапе народного голосования и с не меньшей активностью раскупали конкурсные поделки на благотворительной ярмарке. Вырученные деньги переданы заводским семьям, чьи мужья и отцы отдали жизни на восточных рубежах Украины.

В этот раз очаровывать сумских машиностроителей собственными талантами решились 35 сотрудниц объединения, предоставив на конкурс почти 70 работ. И им это однозначно удалось, ведь каждый образец handmade-творчества поражает своим совершенством, оригинальностью, душевностью...

Разнообразие поделок просто потрясающее: великолепные картины, изысканные украшения, самодельные игрушки, вязаные, вышитые и плетеные вещи, декорированные вазы, креативные изделия в технике декупаж, всевозможные сувенирные композиции из бисера, холодного фарфора, ткани, цветной бумаги, картона и других материалов.

Так что определиться, кому же больше всего импонирует титул триумфатора, было нелегко и трудовому коллективу, поддерживающему конкурсанток своими голосами на отборочном этапе, и судьям, которым пришлось выбирать лучших из лучших в финале соревнования. Собственно, «народное волеизъявление» проходило на предприятии в течение четырех дней. Горячая линия пресс-центра, координирующего данный проект, едва не покраснела от звонков. В целом, свои симпатии рукодельницам отдали около 450 сотрудников объединения, сформировав таким образом пятерку фавориток, а уже из их числа жюри определяло обладательниц первого, второго и третьего призовых мест.

«Заводчанки не прекращают нас удивлять. Как им удается сочетать в себе столько талантов? И с рабочими задачами безупречно справляются, и дома замечательные хозяйки, да еще находят время и желание творить. Причем их рукоделье – это настоящее искусство», – заявил во время заседания судейской комиссии председатель профсоюза «Машметалл» Иван Совгира.

Апогеем хендмейд-марафона, который длился в течение двух месяцев, стала церемония награждения. По устоявшемуся обычаю каждая участница получила отдельную порцию внимания – всем без исключения рукодельницам презентовали юбилейные книги о Сумском НПО и сладости. К слову, в этом году не обошлось без новинок. На предприятии решили учредить особую номинацию «Народная любимица». Такой статус достался двум мастерицам, которые, так сказать, остановились в шаге от победы. Речь идет об Ирине Варухе и Оксане Коломиец, подготовившим на конкурс изысканные комплекты украшений. На память девушкам вручили большие скатерти, вышитые в национальном стиле с элементами корпоративной символики СНПО.

Далее долгожданный момент – объявление призеров. Согласно решению жюри, почетную третью позицию, которая автоматически принесла ее обладательнице утюг Tefal, заняла Лариса Николаенкова, изготовившая шкатулку неимоверной красоты.

Серебро handmade-соревнования завоевала Марина Макарова со своим сувениром-оберегом – казаком Василием. Ей в качестве подарка – сушка для овощей и фруктов Vinis.

А вот главный приз, многофункциональная микроволновая печь Samsung, станет незаменимой помощницей на кухне Елены Рыжик, поразившей судей удивительными цветочными композициями из холодного фарфора.

Поздравляя конкурсанток и зрителей, генеральный директор объединения Алексей Цымбал отметил: «Проект «Мамиными руками» пришелся по душе сумским машиностроителям. Он вобрал в себя и момент состязательности, и одновременно возможность сделать доброе дело. И это касается не только участниц, а и большого количества заводчан, которые объединяются вокруг благородной цели – помощи семьям наших работников-участников АТО, погибших за независимость родной страны».

Продолжилось мероприятие благотворительной ярмаркой. Стартовая стоимость поделок была довольно символической, так что покупатели охотно добавляли определенную сумму, объясняя это тем, что за предлагаемые произведения искусства не жалко и доплатить, а главное – таким образом они чтят память своих коллег: Игоря Завального, Сергея Палешко, Игоря Косточки, Дмитрия Лисовенко и Андрея Степанца. В общем, благодаря распродаже удалось собрать почти 3,5 тыс. грн, которые переданы их семьям.

Дополнительное финансирование выделило также ПАО «Сумское НПО», закупив к 8 Марта подарки женам и детям героев нынешней войны.

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