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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 21:01726

Полиция ищет протестовавших машиностроителей, которым не выплатили зарплату

Полиция просит откликнуться работников ОАО «Сумское НПО», принимавших участие в акции протеста по поводу невыплаты заработной платы.

Следственным управлением Главного управления Национальной полиции в Сумской области осуществляется досудебное расследование по материалам уголовного производства по ч.1 ст.175 УК Украины (невыплата заработной платы, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат) по факту невыплаты заработной платы работникам ОАО «Сумское НПО» в 2016-2017 годах.

В настоящее время возникла необходимость в установлении лиц из числа работников, которым безосновательно не выплатили заработную плату ПАО «Сумское НПО», и которые находились на акции протеста 9 февраля 2018 по ул. Металлургов в г.Сумы.

В связи с чем сотрудники полиции просят вышеуказанных работников, которым безосновательно не выплатили заработную плату более чем за один месяц, а также лиц, которым известна какая-либо информация по данному факту, обратиться в Следственное управление ГУНП области по адресу: г.Сумы, ул. Г. Кондатьева, 23, или по телефону +38 (068) 868-80-12, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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