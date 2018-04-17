Сумские пожарные спасли мужчину на пожаре Сегодня, 3 мая, около 22.00 начался пожар в г. Сумы на ул. Урожайная.

Пожар произошел в одной из частей дома на двух хозяев. Через несколько минут после вызова пожарные прибыли на место ЧП. Быстро потушив пламя, они приступили к поискам пострадавших. Хозяина квартиры госпитализировали в больницу.