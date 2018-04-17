Сумские пожарные спасли мужчину на пожаре

Пожар произошел в одной из частей дома на двух хозяев. Через несколько минут после вызова пожарные прибыли на место ЧП. Быстро потушив пламя, они приступили к поискам пострадавших. Хозяина квартиры госпитализировали в больницу.
Сегодня, 3 мая, в 10:08 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре в гаражном кооперативе по ул. Лебединская...
В Сумах, ликвидируя пожар в пятиэтажке, пожарные спасли 1 человека, еще 4 эвакуировали....
Наряд сектора реагирования патрульной полиции Сумского района первым заметил возгорание, поднял на тушение пожара людей и вызвал пожарных, сообщает Отдел...
С наступлением теплого времени года увеличивается количество пожаров в природных экосистемах. Основное количество таких возгораний вызвано человеческой небрежностью и равнодушием,...
В Сумах, укрощая огонь, пожарные спасли 2 человек, 3 – эвакуировали....