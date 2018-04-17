Сумские спасатели ликвидировали пожар в гараже

На место вызова было направлено дежурный караул 1-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что в одном из гаражей произошло возгорание автомобиля. Потратив на тушение около 4 тонн воды в 10:34 пожар удалось локализовать, не допустив распространения пламени на рядом расположенные гаражи, а в 10:40 полностью ликвидировать.
Всего к ликвидации возгорания были привлечены 3 единицы специальной техники Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области и 12 человек личного состава.
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