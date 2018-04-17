Сумские спасатели ликвидировали пожар в гараже Сегодня, 3 мая, в 10:08 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре в гаражном кооперативе по ул. Лебединская в г. Сумы.

На место вызова было направлено дежурный караул 1-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что в одном из гаражей произошло возгорание автомобиля. Потратив на тушение около 4 тонн воды в 10:34 пожар удалось локализовать, не допустив распространения пламени на рядом расположенные гаражи, а в 10:40 полностью ликвидировать.

Всего к ликвидации возгорания были привлечены 3 единицы специальной техники Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области и 12 человек личного состава.