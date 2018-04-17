По факту кражи номеров с полицейского авто в Шостке открыли дело Речь идет о номерах автомобиля Шосткинского отдела полиции охраны.

Напомним: правоохранители подозревают, что эти номера использовали злоумышленники, напавшие на «менялу» в Кролевце в конце апреля. Об открытии уголовного производства по факту кражи с проникновением сообщил департамент полиции охраны в ответ на запрос журналиста Вячеслава Павленко.

По данным начальника отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Эльвиры Бигановой, нападавших пока не задержали. Что примечательно, по ее информации, заявление о краже номеров с машины полиции охраны поступило уже после нападения. Сейчас по данному факту служебное расследование проводит департамент полиции охраны Нацполиции Украины.