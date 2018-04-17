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Елена Адаменко
Елена Адаменко
Сегодня 17:5551

По факту кражи номеров с полицейского авто в Шостке открыли дело

Речь идет о номерах автомобиля Шосткинского отдела полиции охраны.

Напомним: правоохранители подозревают, что эти номера использовали злоумышленники, напавшие на «менялу» в Кролевце в конце апреля. Об открытии уголовного производства по факту кражи с проникновением сообщил департамент полиции охраны в ответ на запрос журналиста Вячеслава Павленко.

По данным начальника отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Эльвиры Бигановой, нападавших пока не задержали. Что примечательно, по ее информации, заявление о краже номеров с машины полиции охраны поступило уже после нападения. Сейчас по данному факту служебное расследование проводит департамент полиции охраны Нацполиции Украины.

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Право Кролевец Ограбление Полиция охраны
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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