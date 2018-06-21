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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
12.07.2018 16:06349

На Сумщине завелись фейковые прокуроры

Несмотря на неоднократные предупреждения и проводимую правоохранительными органами и средствами массовой информации разъяснительную работу, телефонные мошенники чуть ли не ежедневно обманывают доверчивых граждан.

Наряду с уже давно всем известными случаями «спасения родственника» недавно появилась новая схема телефонного мошенничества.

Так, уже неоднократно, представляясь руководством прокуратуры, сотрудникам государственных учреждений, организаций, коммерческих структур и т.п. звонят мошенники и просят перечислить определенную сумму средств. При этом для убедительности мошенники используют в мессенджере фото руководителей прокуратуры.

Только сегодня, 12 июля 2018 года, зафиксировано несколько подобных телефонных звонков в г. Сумы, Кролевецком, Краснопольском, Роменском и Белопольского районах.

В случае получения подобных звонков от имени «руководства прокуратуры» необходимо сразу же обращаться в органы полиции на линию «102» или тел. 667-204 или 770-300.

Будьте бдительны, не дайте себя обмануть, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Мошенничество Прокуратура
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