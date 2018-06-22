Украинские хоккеистки сыграли вничью со швейцарками В Конье (Турция) продолжается чемпионат Европы III среди девушек до 18 лет.

Сегодня, 17 июля, наша команда, составленная преимущественно из сумских игроков, играла во втором туре против сборной Швейцарии. Игра между лидерами завершилась «сухой» ничьей 0:0.

После двух игр у обеих команд по 4 очка, но у швейцарок лучше разницы забитых и пропущенных мячей.

18 июля наши девчата встретятся со сборной Хорватии. После группового этапа первые две команды разыграют первое место на чемпионате.