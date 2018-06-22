Украинские хоккеистки сыграли вничью со швейцарками

Сегодня, 17 июля, наша команда, составленная преимущественно из сумских игроков, играла во втором туре против сборной Швейцарии. Игра между лидерами завершилась «сухой» ничьей 0:0.
После двух игр у обеих команд по 4 очка, но у швейцарок лучше разницы забитых и пропущенных мячей.
18 июля наши девчата встретятся со сборной Хорватии. После группового этапа первые две команды разыграют первое место на чемпионате.
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