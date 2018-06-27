Анна Плотицына стала чемпионкой Украины 18 июля в Луцке стартовал чемпионат Украины по легкой атлетике.

В первый день было разыграно 6 комплектов наград. Лучше всех на дистанции 100 м с барьерами показала себя уроженка Сум Анна Плотицына, ныне выступающая за Киевскую область – 13,24 с. А в предварительном забеге наша земляка была еще быстрее – 13,19 с.

В толкании ядра второе место занял Сумчанин Игорь Мусиенко – 18,83 м. В прыжках с шестом третьим был уроженец Шостки Владислав Малыхин, выступающий за Киевщину, - 5,20 м. В беге на 10000 м пятый результат – 30:12,95 – показал уроженец Сум Артем Казбан, выступающий за Днепропетровщину.

Во второй соревновательный день чемпионата Украины в Луцке будут разыграны еще 14 комплектов наград.