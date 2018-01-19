На Сумщине нашли фейковое масло с Винничины На территории области, сотрудниками управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарии Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области было приостановлено реализацию незаконно произведенного сливочного масла.

В ходе проведения соответствующих мероприятий на Роменском рынке было обнаружено, что в торговой точке ФЛП Л. реализовывалось масло сливочное, на маркировке которого было указано производителем ООО «Барский молокозавод», Винницкая область, Барский район, с. Бар, ул. Шевченко, 62. Данный субъект хозяйствования не внесен в реестр операторов рынка и мощностей пищевых продуктов, на которые выдано эксплуатационное разрешение.

В ходе тесного сотрудничества с Главным управлением Госпродпотребслужбы в Винницкой области было подтверждено тот факт, что на ООО «Барский молокозавод» эксплуатационное разрешение не выдавалось, и на территории с. Бар, ул. Шевченко, 62 такого предприятия не существует.

Обнаруженное масло было не допущено к реализации. В настоящее время принимаются меры направлены на выявление поставщика, производителя и усиления контроля за реализацией продукции на агропродовольственных рынках области.

Также 29 августа реализацию такого масла, производства ООО «Барский молокозавод», было выявлено лебединском рынке. Данная продукция была также изъята из реализации, сообщает управление Госпродпотребслужбы в Сумской области.

Уважаемые потребители, покупая продукты питания животного происхождения на рынках, обращайте внимание на соблюдение температурных режимов при реализации и хранения продукта. Спрашивайте у реализаторов товарно-транспортные накладные и наличие экспертного заключения Государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на рынке.

В случае выявления фальсифицированной продукции обращаться по телефону: (0542) 77-90-43.