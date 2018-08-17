«Сумы» сыграют с лидером

Игра 6-го тура первенства Украины по футболу в первой лиге пройдет на стадионе «Юбилейный». Начало в 18.00.
После 5 туров на счету «Сум» 7 очков и десятое место, у днепрян – 15 очков и первое место.
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