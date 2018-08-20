В Сумах проводят воспроизведение аварии на Петропавловской Сегодня, 5 сентября, на углу ул. Петропавловской и Перекопской проходят следственные действия, связанные с аварией с участием автомобиля патрульных три недели назад.

В воспроизведении принимают два автомобиля – патрульная Тойота Приус и Ауди А6, точно такие, как в той аварии, после которой пострадали 7 сумчан.

В связи с этим Петропавловская перекрыта для легковых автомобилей.