В Сумах проводят воспроизведение аварии на Петропавловской

В воспроизведении принимают два автомобиля – патрульная Тойота Приус и Ауди А6, точно такие, как в той аварии, после которой пострадали 7 сумчан.
В связи с этим Петропавловская перекрыта для легковых автомобилей.
ДТП произошло на улице Героев Крут, 4 сентября, около 11 часов....
Катаясь на своем детском квадроцикле, 6-летний малыш наехал на 9-летнюю девочку. В результате та попала в больницу с тяжелым переломом...
По факту совершения следователем военной прокуратуры Сумского гарнизона Лучко И.А. ДТП в состоянии алкогольного опьянения и оставления места совершения аварии,...
Прокуратурой Сумской области сегодня, 4 сентября 2018 года, утвержден и направлен в суд обвинительный акт относительно 46-летнего жителя пгт Краснополье,...
ДТП произошло в Лебедине по улице Гудимовской 3 сентября....