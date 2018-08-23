Суд рассмотрел дело об обжаловании тарифов на проезд в маршрутках ЧП «Согор»

В своих исковых требованиях истцы просили признать противоправным и недействительным решения ответчика от 29.01.2018 № 51 «О тарифах на услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в обычном режиме Частного предприятия «Согор».
По результатам судебного рассмотрения дела суд принял решение об отказе в удовлетворении заявленных исковых требований.
Решение может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции в течение тридцати дней со дня составления полного решения.
В судебном заседании было объявлено только вступительную и резолютивную часть решения, а полное решение будет составлено 17 сентября, сообщает пресс-служба суда.
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