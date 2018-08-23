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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:20168

Суд рассмотрел дело об обжаловании тарифов на проезд в маршрутках ЧП «Согор»

11 сентября Сумским окружным административным судом рассмотрено дело № 818/1693/18 по иску граждан С. и В. к исполнительному комитету Сумского городского, третье лицо - Частное предприятие «Согор».

В своих исковых требованиях истцы просили признать противоправным и недействительным решения ответчика от 29.01.2018 № 51 «О тарифах на услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в обычном режиме Частного предприятия «Согор».

По результатам судебного рассмотрения дела суд принял решение об отказе в удовлетворении заявленных исковых требований.

Решение может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции в течение тридцати дней со дня составления полного решения.

В судебном заседании было объявлено только вступительную и резолютивную часть решения, а полное решение будет составлено 17 сентября, сообщает пресс-служба суда.

Право Иск Маршрутки Повышение тарифов Подорожание проезда Согор

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