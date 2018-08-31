С воскресенья погода в Сумах изменится

В субботу, 22 сентября, синоптики еще прогнозируют в Сумах небольшую облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 11-13 градусов, днем - 27-29 градусов.
А уже с воскресенья, 23 сентября, ожидаются дожди и похолодание: днем 23 сентября до 13-18 градусов, ночью 24 сентября - до 4-9 граудсов.
В течение 25-26 сентября будет наблюдаться дальнейшее снижение дневной температуры воздуха до 8-13 градусов.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в субботу,...
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, 7 сентября по городу Сумы и области ожидаются порывы восточного ветра 15-20 м/с....
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, 6 сентября днем по г. Сумы и области ожидаются порывы восточного ветра 15-20 м/с....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг,...