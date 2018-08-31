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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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С воскресенья погода в Сумах изменится

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает о том, что после аномальной и сухой погоды, с воскресенья, 23 сентября, состоится изменение погодных условий.

В субботу, 22 сентября, синоптики еще прогнозируют в Сумах небольшую облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 11-13 градусов, днем - 27-29 градусов.

А уже с воскресенья, 23 сентября, ожидаются дожди и похолодание: днем 23 сентября до 13-18 градусов, ночью 24 сентября - до 4-9 граудсов.

В течение 25-26 сентября будет наблюдаться дальнейшее снижение дневной температуры воздуха до 8-13 градусов.

Общество Прогноз погоды

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