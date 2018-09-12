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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах вспомнили великого тренера турниром

30 сентября в Сумах прошел 5-й открытый турнир по каратэ памяти Валентина Угнича.

В Сумах в пятый раз прошел Открытый турнир памяти Валентина Васильевича Угнича, который по традиции совместно провели управление молодежи и спорта ОГА, сумские клубы «Терра-Сумы» (руководитель - Анатолий Лозовой) и «Прогресс» (руководитель - Игорь УГНИЧ). Более 170 юных участников от 6 до 15 лет из Сум, Конотопа и Ямполя собрались в спорткомплексе СумГУ, чтобы в соревнованиях по ката и кумитэ почтить память одного из зачинателей каратэ в области, вице-президента IKA Госоку Рю Будо - Украина.

Пятеро участников стали абсолютными победителями турнира, победив и в ката и в кумитэ. Это Кирилл Мороко (мальчики, 6 лет), Жасмин Скороспешкина (девочки, 6-7 лет), Даниил Тищенко (мальчики 8 лет), Михаил Пехтерев (мальчики, 9 лет) –все из «Прогресса» и Егор Панасюра (юноши, 10-11 лет) из «Терра-Сумы».

По две медали, в том числе золотую, завоевали: Константин Пузь и Станислав Чалый (оба из «Терры»), София Угнич, Тарас Куприенко и Иван Полятыкин (все из «Прогресса»), Виктория Перевязко («Воин», Конотоп), Полина СИДОРЕНКО (ФШКД, Сумы).

Победы в своих категориях одержали сумчане Кирилл Остапенко, Юлия Говорун, Макар Лысенко, Дмитрий Любимов, Иван Пилипец, Станислав Михайлик, Александр Рагулин, Тарас Куприенко, Максим Невожай, Глеб Киктенко, Мария Пискова, Станислав Малошенко, Евгения Киселева, Дарья Бакляк, Екатерина Обревко, Арина Прокопенко, Мария Кадурина, Анна Гейко, а также Илья Конюхов из Ямполя.

Организаторы благодарны Сумскому государственному университету, организациям «Компсервис», «Линник спорт», «Планета кино», благотворительный фонд «Технология», которые оказали помощь в проведении турнира.

Турнир получился хорошей репетицией перед международным турниром 6TH SOKE KUBOTA EURO CUP, который состоится в Сумах уже через две недели 14 октября тоже в спортивном корпусе СумГУ.

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