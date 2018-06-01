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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:10127

Сумской армрестлер стал чемпионом мира

В турецком городе Анталия на чемпионате мира по армреслингу спортсмены сумского «Инваспорта» получили полный комплект наград на левую руку.

Чемпионом мира стал Николай Педоренко, вице-чемпионом - Сергей Семеренко. «Бронзовые» медали добавили в коллекцию сумской команды Анатолий Сасса и Владимир Касьяненко.

Сегодня спортсмены будут соревноваться на правую руку.

Спорт Армрестлинг Инваспорт Николай Педоренко

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