Сумской армрестлер стал чемпионом мира

Чемпионом мира стал Николай Педоренко, вице-чемпионом - Сергей Семеренко. «Бронзовые» медали добавили в коллекцию сумской команды Анатолий Сасса и Владимир Касьяненко.
Сегодня спортсмены будут соревноваться на правую руку.
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