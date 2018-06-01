Сумской армрестлер стал чемпионом мира В турецком городе Анталия на чемпионате мира по армреслингу спортсмены сумского «Инваспорта» получили полный комплект наград на левую руку.

Чемпионом мира стал Николай Педоренко, вице-чемпионом - Сергей Семеренко. «Бронзовые» медали добавили в коллекцию сумской команды Анатолий Сасса и Владимир Касьяненко. Сегодня спортсмены будут соревноваться на правую руку.