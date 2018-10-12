Сумчане снова сидят без воды КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода по ул. Победы, сегодня, 26 октября, в 10:40 прекращена подача воды в дома по ул. Победы, ул. Связистов, ул. Декабристов и прилегающих к ним улиц.

После завершения работ подача воды будет восстановлена.