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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:25886

Сумчане снова сидят без воды

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода по ул. Победы, сегодня, 26 октября, в 10:40 прекращена подача воды в дома по ул. Победы, ул. Связистов, ул. Декабристов и прилегающих к ним улиц.

После завершения работ подача воды будет восстановлена.

Общество Отключение воды

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