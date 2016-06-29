Сумской горсовет не уволил Журбу

Депутаты-оппозиционеры из фракций «БПП» и «За Украину!» считают, что именно он виноват в ситуации, которая сложилась с отсутствием отопления в Ковпаковском районе города.
После голосования они передали ему через мэра Александра Лысенко несколько упаковок угля.
Также есть предложение лишить мэра Сум Александра Лысенко премий и надбавок до конца года....
Сегодня, 25 октября, депутаты Сумского горсовета поддержали депутатский запрос своего коллеги Дмитрия Лантушенко по поводу действий заммэра Александра Журбы на...
Служебное расследование проведут по заявлению замдиректора департамента инфраструктуры Татьяны Калининской....
Сегодня, 26 июля, на сессии Сумского горсовета депутаты заслушали отчет о работе заместителя городского головы по вопросам ЖКХ Александра Журбы....
Сегодня, 29 июня, на сессии Сумского горсовета держал ответ перед депутатами заммэра по ЖКХ Александр Журба....