Сумской горсовет не уволил Журбу «За» увольнение заммэра Сум по ЖКХ Александра Журбы проголосовали всего 11 депутатов.

Депутаты-оппозиционеры из фракций «БПП» и «За Украину!» считают, что именно он виноват в ситуации, которая сложилась с отсутствием отопления в Ковпаковском районе города.

После голосования они передали ему через мэра Александра Лысенко несколько упаковок угля.