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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:0378

Сумской горсовет не уволил Журбу

«За» увольнение заммэра Сум по ЖКХ Александра Журбы проголосовали всего 11 депутатов.

Депутаты-оппозиционеры из фракций «БПП» и «За Украину!» считают, что именно он виноват в ситуации, которая сложилась с отсутствием отопления в Ковпаковском районе города.

После голосования они передали ему через мэра Александра Лысенко несколько упаковок угля.

Политика Александр Журба
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