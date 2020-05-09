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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:17439

Заммэра Сум подарил жене квартиру, оценив ее в 3 раза дешевле стоимости, и потерял машину

Заммэра Сум Александр Журба, уже ставший в этом году директором департамента инфраструктуры, подал ежегодную декларацию в НАПК.

В 2019 году чиновник заработал в мэрии 454 тыс. грн (37,8 тыс.грн  в месяц), что почти на четверть больше, чем в 2018 году – 370 тыс. грн. Его жена получила 10 тыс. грн соцпомощи по ухода за ребенком и подарок от мужа – квартиру в 78 кв. м, которую г-н Журба оценил в 100 тыс. грн., хотя еще год назад показывал, что в 2015 году покупал ее за 346 тыс.грн. Также чиновник подарил и автомобиль Hyundai Matrix 1.6 2007 г.в., купленный в 2008 году. Вероятно, это связано с судебным разбирательством по поводу смерти младенца в капитально отремонтированном лифте в начале 2019 года. Родственники погибшего ребенка подали иск о взыскании с ответчиков морального ущерба.

А вот грузопассажирский Volkswagen Crafter 35 2008 г.в., приобретенный в 2011 году, исчез из декларации. Также у жены по-прежнему есть 8 соток земли в Сумах.

Из денежных активов чиновник показал 35 тыс. долларов (+5 тыс. по сравнению с предыдущим годом). Также он показал, что заплатил по кредиту в банке 135 тыс. грн.

Политика Александр Журба Декларация о доходах

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