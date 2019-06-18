Сумские депутаты не смогли оценить работу директора департамента инфраструктуры

У депутатов возникло немало вопросов к чиновнику, особенно по работе мусорного полигона и не доделанных тротуаров.
В итоге за редакцию об удовлетворительной оценке деятельности проголосовало 20 депутатов (для принятия решения нужно минимум 20), за «неуд» - 8.
Напомним: это уже не первый раз Александр Журба получает такую оценку от депутатов. Еще когда он был заммэра, было то же самое – не набралось голосов ни за одну из редакций.
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