Сумские депутаты не смогли оценить работу директора департамента инфраструктуры Сегодня, 29 июля, на сессии Сумского горсовета заслушали отчет директора департамента инфраструктуры Александра Журбы.

У депутатов возникло немало вопросов к чиновнику, особенно по работе мусорного полигона и не доделанных тротуаров.

В итоге за редакцию об удовлетворительной оценке деятельности проголосовало 20 депутатов (для принятия решения нужно минимум 20), за «неуд» - 8.

Напомним: это уже не первый раз Александр Журба получает такую оценку от депутатов. Еще когда он был заммэра, было то же самое – не набралось голосов ни за одну из редакций.