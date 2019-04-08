Депутаты не стали увольнять заммэра Журбу

Напомним: со вчерашнего дня мэр Сум Александр Лысенко назначил Александра Журбу директором департамента инфраструктуры. Поэтому депутаты должны были уволить г-на Журбу с одной из его должностей, однако голосов не хватило. «За» было всего 14 голосов (минимумо нужно 22).
Будет ли Александр Журба получать две зарплаты, неизвестно.
Напомним: Александр Журба стал замом мэра почти четыре года назад, курировал как раз департамент инфраструктуры, отделы транспорта и чрезвычайных ситуаций.
Депутаты хотели послушать его отчет и услышать о планах на новой должности, однако мэр Сум решил дать своему подчиненному время подготовиться.
Кстати, за четыре года, Александр Журба отчитывался перед депутатами всего один раз, тогда депутаты не смогли оценить его работу – удовлетворительно или неудовлетворительно. Было это 2,5 года назад.
Заместитель городского головы Александр Журба с 25 февраля назначен на должность директора Департамента инфраструктуры города....
Сегодня, 26 декабря, в Ковпаковском райсуде Сум состоялось очередное заседание по делу о гибели младенца в лифте дома по Супруна,...
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Создать временную комиссию по проверке работы Журбы А.И.»....
Сегодня, 10 мая, заместителю мэра Сум Александру Журбе суд продлил меру пресечения в виде личного обязательства до 3 июля....
Сегодня, 8 апреля, Сумской апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу прокурора на постановление следственного судьи Заречного райсуда г. Сумы, которым было...