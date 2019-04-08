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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:09362

Депутаты не стали увольнять заммэра Журбу

Сегодня, 26 февраля, на сессии Сумского горсовета депутаты голосовали проект решения «Об определении решения Сумского городского совета от 30 марта 2016 № 484-МР «Об утверждении Журбы А.И. заместителем Сумского городского головы» утратившим силу».

Напомним: со вчерашнего дня мэр Сум Александр Лысенко назначил Александра Журбу директором департамента инфраструктуры. Поэтому депутаты должны были уволить г-на Журбу с одной из его должностей, однако голосов не хватило. «За» было всего 14 голосов (минимумо нужно 22).

Будет ли Александр Журба получать две зарплаты, неизвестно.

Напомним: Александр Журба стал замом мэра почти четыре года назад, курировал как раз департамент инфраструктуры, отделы транспорта и чрезвычайных ситуаций.

Депутаты хотели послушать его отчет и услышать о планах на новой должности, однако мэр Сум решил дать своему подчиненному время подготовиться.

Кстати, за четыре года, Александр Журба отчитывался перед депутатами всего один раз, тогда депутаты не смогли оценить его работу – удовлетворительно или неудовлетворительно. Было это 2,5 года назад.

Политика Александр Журба

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