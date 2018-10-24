На Сумщине регистрировать сельхозтехнику будут управления Госпродпотребслужбы Также управления Госпродпотребслужбы выдадут удостоверения тракториста-машиниста

Регистрировать и снимать с учета трактора, самоходные шасси, самоходные сельскохозяйственные, дорожно-строительные и мелиоративные машины, сельскохозяйственную технику, другие механизмы будут территориальные органы Госпродпотребслужбы.

Вопросы ведомственной регистрации урегулированыпостановлением Кабмина от 16 января 2019 № 19.

Госпродпотребслужба также уполномочена создавать и вестиэлектронный реестр субъектов хозяйствования, осуществляющих оптовую и розничную торговлю тракторами, самоходными шасси, сельскохозяйственной техникой и другими механизмами.

Продавцы машин, которые включены в электронный реестр, могут их не регистрировать при условии оформления актов приема-передачи (если это касается предприятия-изготовителя) или договоров купли-продажи (если это касается другого субъекта хозяйствования). Такие субъекты при продаже машин выдают владельцу номерной знак "Транзит", срок действия которого составляет 10 суток.

Владелец машины, приобретенной у таких субъектов, представляет для регистрации оригинал акта приема-передачи машины и/или договора купли-продажи и номерной знак "Транзит".

Также территориальные органы Госпродпотребслужбы будут принимать теоретические и практических экзамены, выдавать и обменивать удостоверения тракториста-машиниста.

Для обмена удостоверения без сдачи экзаменов не нужно подтверждать управление машинами в течение последние 12 месяцев, но для открытия новой категории нужно предъявить диплом квалифицированного рабочего или свидетельство о присвоении (повышении) рабочей квалификации.