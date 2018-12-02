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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумской каратист выступил в Париже

25 января в Париже прошел турнир «Karate 1. Premier League. Paris open 2019».

В соревнованиях приняли участие 776 спортсменов из 82 стран мира. В том числе сумчанин Игорь Угнич.

Как написал он в Фейсбуке, первый бой выиграл у итальянского спортсмена, во втором бою проиграл казаху. «Было такое чувство, что судьи меня просто не видели, может, не хватало конкретики в оформлении баллов...» - прокомментировал он.

Спорт Игорь Угнич Каратэ

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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