Сумской каратист выступил в Париже

В соревнованиях приняли участие 776 спортсменов из 82 стран мира. В том числе сумчанин Игорь Угнич.
Как написал он в Фейсбуке, первый бой выиграл у итальянского спортсмена, во втором бою проиграл казаху. «Было такое чувство, что судьи меня просто не видели, может, не хватало конкретики в оформлении баллов...» - прокомментировал он.
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