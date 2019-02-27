В Конотопе объявление об аренде квартиры оказалось мошеннической ловушкой Жертвой мошенников стал 21-летний конотопчанин, который перечислил за аренду понравившегося жилья около 9000 гривен, однако даже осмотреть его не успел, - после получения средств «арендодатель» тут же сменил на своем телефоне сим-карту.

С таким сообщением в Конотопского отдела полиции обратился сам потерпевший. Он объяснил правоохранителям, что хотел снять жилье. Поэтому, найдя на одном из сайтов объявление о сдаче в аренду двухкомнатной квартиры, характеристики которой его полностью устроили, парень позвонил на указанный в объявлении номер телефона и договорился о предоплате в размере 2500 гривен. Деньги молодой человек перевел на продиктованный ему номер банковской карточки. Через некоторое время «арендодатель» попросил перечислить еще 2500 гривен, якобы за следующий месяц проживания в квартире. Без всяких сомнений молодой человек снова перечислил указанную сумму на ту же банковскую карточку. Во время очередного телефонного разговора о том, когда же можно будет посмотреть квартиру и получить ключи, чтобы заселяться в нее, мошенник сообщил, что он находится не в Конотопе, и чтобы доехать до города, ему нужны деньги на горючее, затем - на запчасти для ремонта автомобиля, который якобы сломался на полпути. А доверчивый пострадавший все перечислял и перечислял деньги.

О том, что стал жертвой мошенничества, юноша понял только тогда, когда после перечисления очередного перевода телефон «арендодателя» оказался выключенным. Поэтому обманутому парню не осталось ничего другого, как искать помощи у полиции.

Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) и проводят все необходимые оперативно-розыскные и следственные действия для установления личности злоумышленника и его место нахождения. Полицейские призывают граждан не быть столь легковерными и опрометчивыми, а получаемую от незнакомцев информацию проверять. По крайней мере - прежде чем платить деньги, гражданам следует убедиться в том, что им предлагают реальные товар или услугу, сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Сумской области.