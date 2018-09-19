Сегодня в Сумах будут проверять работу системы оповещения Сегодня, 20 марта, в Cумах состоится техническая проверка системы оповещения населения.

Как сообщили в отделе по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения, в этот день будут звучать сирены, которые означают предупредительный сигнал «Внимание всем!».

Ее будут осуществлять с 12:00.

Подобные проверки системы оповещения происходят в городе регулярно и имеют целью проверить ее готовность к оповещению населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Поэтому горожан просят сохранять спокойствие.