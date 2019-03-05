Сумчанин стал чемпионом Украины по биатлону

Антон Дудченко на старте
В первый день спортсмены соревновались в индивидуальной гонке. Мужчины на 20 км, женщина – на 15 км.
Среди мужчин победу одержал сумчанин Антон Дудченко, который с 2 промахами на 4 огневых рубежах обогнал преследователей более, чем на минуту. В десятке также наши Денис Насыко (9-й) и Роман Боровик (10-й).
К сожалению, сумчанки в призы не попали. Лучшей была Татьяна Продан – шестое место, Елена Токар – седьмое, Анастасия Кузьменко – десятое.
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