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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:48174

Сумчанин стал чемпионом Украины по биатлону

Сегодня, 20 марта, в Яворове Львовской области стартовала вторая часть чемпионата Украины по биатлону (первая была в декабре 2018 года).

Антон Дудченко на старте

Фото Валентины Цербе-Несиной

В первый день спортсмены соревновались в индивидуальной гонке. Мужчины на 20 км, женщина – на 15 км.

Среди мужчин победу одержал сумчанин Антон Дудченко, который с 2 промахами на 4 огневых рубежах обогнал преследователей более, чем на минуту. В десятке также наши Денис Насыко (9-й) и Роман Боровик (10-й).

К сожалению, сумчанки в призы не попали. Лучшей была Татьяна Продан – шестое место, Елена Токар – седьмое, Анастасия Кузьменко – десятое.

Спорт Антон Дудченко Биатлон

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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