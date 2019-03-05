Сумчанин стал чемпионом Украины по биатлону Сегодня, 20 марта, в Яворове Львовской области стартовала вторая часть чемпионата Украины по биатлону (первая была в декабре 2018 года).

В первый день спортсмены соревновались в индивидуальной гонке. Мужчины на 20 км, женщина – на 15 км.

Среди мужчин победу одержал сумчанин Антон Дудченко, который с 2 промахами на 4 огневых рубежах обогнал преследователей более, чем на минуту. В десятке также наши Денис Насыко (9-й) и Роман Боровик (10-й).

К сожалению, сумчанки в призы не попали. Лучшей была Татьяна Продан – шестое место, Елена Токар – седьмое, Анастасия Кузьменко – десятое.