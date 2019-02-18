В Сумах водится летний график движения троллейбусов

Учитывая пожелания и замечания пассажиров, откорректировано расписание троллейбусов № 1, 2, 9, 10А, 12, 13, 17, 18 (согласно обновленных графиков, в вечернее время уменьшен интервал следования транспорта); полностью изменен график движения троллейбусного маршрута № 7.
Изменения на сайте и в приложениях, которые позволяют отслеживать транспорт в режиме on-line, будут внесены в течение выходных. Расписание движения в печатном виде будет обновлено работниками службы движения в эти субботу и воскресенье, сообщили в КП «Электроавтотранс».
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